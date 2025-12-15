卓榮泰拍板不副署《財劃法》、憲法法庭「復活」？！大罷免志工路希直呼「華佗、耶穌再世」：宣告癱瘓的人突然站起來走路了！

行政院長卓榮泰今（15日）召開記者會，指出現行版本《財劃法》侵害行政權、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將「不予副署」；而停擺一年多的憲法法庭，也將於本週五（19日）召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，大法官針對涉己的《憲法訴訟法》做出違憲與否判決的可能性極高。對此，大罷免志工路希評價，「行政院不副署是什麼仙丹妙藥嗎？卓榮泰根本華佗再世！」

依據程序，立法院11月14日三讀之《財劃法》版本，最晚須於今（15日）公告。不過，卓榮泰今日召開「捍衛憲政秩序」記者會，直指此版本《財劃法》侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲法。

而憲法法庭因《憲法訴訟法》修正案公告後，將違憲判決的門檻提高到10人開會、9人同意，導致目前僅8位大法官、已停擺1年多無法做出任何判決。不過，司法院今日公布的本週行事曆顯示，大法官預計在9日召開「憲法法庭確認裁判文本評議」。有司法圈人士透露，憲法法庭即將大復活，大法官針對涉己的《憲法訴訟法》做出違憲與否判決的可能性極高，且預計在週五下午公布判決結果。

對此，大罷免志工路希直呼，「宣告癱瘓的人突然之間站起來走路了！」她表示，「行政院不副署是什麼仙丹妙藥嗎？卓榮泰根本華佗再世！」不過，路希後續再指，卓榮泰不是華佗再世，「而是耶穌再世」。她喊道「這是神蹟！」

路希說明，《聖經》中記載耶穌醫治癱瘓病人的神蹟，最著名的是在迦百農，四個朋友抬著一個癱子見耶穌。耶穌看見他們信心，對癱子說，「我吩咐你，起來！拿起你的褥子，回家去吧！」癱子就站起來走了，這記載在馬可福音2章和路加福音5章，顯示了耶穌有赦罪的權柄和神蹟奇事的能力，並鼓勵人們有信心、得釋放。

（圖片來源：記者會直播截圖、路希臉書）

