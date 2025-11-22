卓榮泰拍板「政院版《財劃法》」！汪浩肯定「回到財政分配的根本原則」：兼顧中央施政能力與地方財政需求

行政院20日通過政院版《財劃法》修訂，院長卓榮泰昨（21日）再度向朝野喊話「趕快排審政院版」。不過，立院民眾黨團強調，一定會退回政院版；國民黨團則表態，要等立院通過的藍白版《財劃法》穩定上路後，再討論政院版。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩今（22日）指出，行政院版《財劃法》之所以值得支持，關鍵在於它回到財政分配的根本原則，「責任與權限相配、財源與任務對應」。

汪浩今日於臉書以「中央、地方責權相配是《財劃法》核心」為題發文指出，行政院版《財劃法》之所以值得支持，關鍵在於它回到財政分配的根本原則，「責任與權限相配、財源與任務對應」。

廣告 廣告

汪浩說明，相較於在野黨強推、可能讓中央被迫違法舉債的版本，「行政院版兼顧中央施政能力與地方財政需求，是目前最務實、最均衡、也最具共識的方案」。他指出，行政院版首先大幅提升地方自主財源，整體補助與統籌稅款皆創新高，並以一致公式計算22縣市的分配額，兼顧人口結構、農漁產值、土地成本、污染防治與離島加權，「使財源分配真正反映地方差異，減少城鄉落差」、「六都增幅、非六都增幅都超過15%，顯見此版並非『中央卡地方』，而是讓地方有更穩定與公平的財政基礎」。

汪浩續指，其次，行政院版避免中央財政被掏空，保留必要的國防、科技、治水、社福與教育預算空間，避免國家陷入失衡與信用評等下修的風險。汪浩指出，若依照藍白版本，中央明年（2026）恐需超額舉債5600億元，直接觸碰《公共債務法》紅線，「不只違法，也會危及整體經濟與社福制度的永續」。

最後，汪浩表示，中央與地方是合作夥伴而非對立者。他直指，行政院版透過合理的錢權配置，加上管考機制，「既保障地方自主，也維持中央推動長照、勞健保撥補與新社福的能力，真正確保人民生活品質不被犧牲」。

汪浩說，「財政要穩、地方要活、人民要安心，行政院版正是在這三者間找到平衡的版本，值得立法院理性審查、儘速通過」。

（圖片來源：汪浩臉書、三立新聞）

更多放言報導

轟藍白「0討論」二修財劃法釀國家財政災難危機！國會資深幕僚：多舉債5600多億元「台灣人領完1萬倒欠1萬」

轟藍白「0討論」二修財劃法釀國家財政災難危機！國會資深幕僚：多舉債5600多億元「台灣人領完1萬倒欠1萬」