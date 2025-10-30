卓榮泰拍板「跨國勞動力4大精進方案」 有望舒緩國旅業、製造業缺工窘境

行政院本日召開院會，拍板「跨國勞動力4大精進方案」。（攝影／胡智凱）

近年來國內旅宿（國旅）價格高昂但品質下滑，導致旅遊人數遲遲未能回到武漢肺炎疫情前水平，國旅龍頭晶華董事長潘思亮今年股東會便指出「元凶」是缺工，疾呼政府開放外籍移工。

對此，行政院長卓榮泰本（30）日拍板「跨國勞動力政策精進方案」，企業替一位本國勞工加薪2千元，就能增加一位外籍移工名額，上限為勞工總數的10%，且將由政府設立海外延攬中心，直接替企業覓才。

卓榮泰拍板「跨國勞動力政策精進方案」

勞動部本日提出「跨國勞動力政策精進方案」，在「本國勞工優先、外籍勞工權益保障」的原則下，以本國勞工加薪為前提，增加移工名額，並且放寬留用資深移工，並精進旅宿及商港碼頭業，引進外國技術人力的措施，同時也將設立海外延攬中心，強化政府效能，保障跨國勞動力的公平招募及勞動人權。

行政院長卓榮泰對此裁示，面對本國勞動力持續趨減，政府除了提高國內勞動參與率，以及提升勞工薪資與就業條件外，也要解決產業缺工困境，建立勞資雙贏機制。他並表示，除了海外延攬中心在明年第1季上路之外，其餘政策要在明年元月就要密集實施。

卓榮泰也指示，相關政策要適時滾動檢討，並請勞動部、經濟部及交通部，與社會各界說明，化解可能的疑慮，讓外界瞭解政府解決產業缺工及保障勞動權益的積極作為，共同促進國家經濟發展並提升國家競爭力。

餐旅業缺工年增1.3萬人，製造業缺工年增1.9萬人

勞動部統計至今年3月底，住宿餐飲業、製造業、運輸倉儲業職缺數合計達12.7萬筆，各大職類技術人力職缺11.3萬筆；而國發會進一步推估，住宿及餐飲業平均每年增加1.3萬人，製造業人力需求平均每年增加1.9萬人。

面對龐大人力缺口，觀光署長陳玉秀指出，目前旅宿業規劃開放外籍移工適用範圍包括房務、清潔、櫃檯及餐飲等4大項。勞動部長洪申翰進一步說明，企業聘僱外籍移工人數不得超過其勞保投保人數的10%，且須對1位基層員工加薪2千元，才能聘僱1位外籍移工。

洪申翰：首個海外延攬中心將設在菲律賓

針對設立海外延攬中心，洪申翰指出，很多民間企業跟產業界都持續向勞動部反映，希望能由政府出面協助「直接招募」外籍移工，因此政府這次決心設立海外延攬中心，透過「政府對政府」的模式，直接協助企業覓得適合的人力。

洪申翰也已經規劃，首個海外延攬中心將設在菲律賓。他表示，因為現在台灣跟菲律賓的關係很緊密，台灣也希望在外籍移工領域上，與菲律賓有更多合作。

四大精進方案

勞動部說明，他們在過去數個月內積極與國發會、經濟部、內政部、交通部、外交部、衛福部等部會多次進行跨部會協商，合作推動四大方案。

一、製造業加薪本國勞工增加移工名額：

為了讓製造業補足基層人力需求，暨兼顧本國勞工薪資條件提升，勞動部規劃新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主為其聘僱全時工作之本國籍勞工加薪，每加薪一位本國勞工就在3K5級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，且採此方案之雇主，其所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。

二、放寬外國技術人力留用上限：

勞動部規劃開放符合轉任技術人力條件之資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，以協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工50％；並同時鬆綁技術人力健康檢查、生活照顧管理及住宿等規範，讓外國技術人力能有更多自主生活空間，以提升勞動權益，打造多元友善的社會。

三、旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力：

開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。

四、強化政府效能：

面對移工公平招募國際趨勢，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱；另將增設直聘服務據點，整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主相關服務，以提升公共服務品質。

