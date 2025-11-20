卓榮泰拍板「院版」財劃法 六都增15％、一般縣市增25% 離島200%計算

閣揆卓榮泰召開記者會公布「院版」財劃法。（圖片來源／胡智凱攝影）

歷經1年多籌畫、6次全國會議，行政院版本財劃法本（20）日千呼萬喚始出來。行政院秘書長張惇涵說明，支持院版就是支持「均衡台灣」，全國22個縣市的獲配總額都會比今年增加；其中16個縣市的成長率是25％，六都的成長率則是15％。

行政院長卓榮泰表示，這屆政府上任以來，從來沒有迴避修訂財劃法，花了很多時間跟地方溝通，才審慎提出本日院版財劃法；反觀在野黨則是匆匆忙忙修法，一修就錯、錯了再修、越修越錯，問題越來越大，因此呼籲各界支持院版財劃法。

廣告 廣告

卓榮泰喊話在野黨：停止並收回種種錯誤版本

正式進入院版財劃法說明之前，針對現有4個財劃法版本，卓榮泰先進行名詞解釋，過往25年未修的版本稱為舊版，去年12月在野黨通過的版本稱為新版，而上禮拜在野黨未經討論逕付二讀的版本稱為再修版，而行政院今天甫通過的版本則稱為院版。

卓榮泰強調，過去25年來不管哪個黨派執政都沒能提出院版財劃法，但從這屆政府上任以來，從來沒有迴避這個議題，而今天11月20號正好是賴總統上任1年6個月，這段期間花了很多時間跟地方溝通。

「因為唯有審慎才能提出一套可長可久、長治久安的法案」，卓榮泰話鋒一轉：「而不是像立法院那樣，第一次的新版造成離島沒辦法分配，這一次的再修版則是造成違法舉債，簡直一修就錯、錯了再修、越修越錯，問題越來越大。」

卓榮泰喊話立法院，請求停止並收回目前在立法院通過的種種錯誤版本，因為根本無法解決問題，反而製造更多問題；只有行政院的院版，才是針對問題、對症下藥。

院版讓六都經費增15%、一般縣市增25%

張惇涵說明，支持院版就是支持「均衡台灣」，不只支持六都也支持了其他16個縣市；因為按照院版的設算，全國22個縣市，不論統籌分配款、一般補助款或計畫補助款，總額都會比今年增加；其中16個縣市的成長率是25％，六都的成長率則是15％。

張惇涵進一步說明，中央沒有忘記也沒有忽略台北身為首都的努力，因此台北的統籌款仍會是全國最高；新北土地最大、人口最多，故其三項補助款的增加量會是全國最高；桃園作為新興發展的國門之都，且是最後一個升格的直轄市，因此一般補助與統籌款的增幅是六都最高；台中則是三項補助合計的增幅是六都最高；台南的統籌稅款會是今年的2倍；而高雄則是三項補助合計後總額為全國最高。

離島200%計算，張惇涵喊話陳玉珍、陳雪生相挺

針對離島部份，張惇涵表示，如果大家還有印象，去年12月在野黨三讀通過的財劃法公式有錯，導致離島345億分不出去，就算上週在野黨強行通過再修版，卻依舊未修正公式。

張惇涵說，不過如今院版則是把離島的公式以2倍計算，因為離島的建設困難度更高，尤其金門、馬祖鄉親長年呼籲把菸酒稅納入財源計算，如今行政院也納進去了。

因此，張惇涵特別呼籲金門與連江能支持院版，並點名金門立委陳玉珍、連江立委陳雪生相挺，因為院版對離島的建設、福利與民生需求更有幫助，對金門、馬祖鄉親也更有助益。

採用全國單一公式，保證不低於今年水準

關於院版財劃法，財政部說明，為確保全體國民皆能獲得一定生活品質及公共服務，因此朝「垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡」方向通盤檢討，透過財劃法再次修法，制定更為合理、完善之分配機制，讓中央有足夠能力協助地方、地方有充足自主財源推動施政，並達成人民享有均等生活品質之三贏。

財政部指出，經參酌多數學者專家及地方政府意見，規劃直轄市及縣（市）按同一公式分配，優先滿足地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制，使修法後各地方政府獲配之統籌稅款與一般性補助款合計數不低於114年度的獲配及補助水準。

此外，財政部也指出，為精進財政努力及基本建設需求分配指標，因此衡酌指標間之替代性（互補性）、收入努力度並考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡，縮小城鄉差距，預期修法後整體縣市淨增財源及平均增幅均將高於直轄市，財源分配更臻合理。

在野黨恐杯葛？卓榮泰：拜託民進黨團據理力爭

媒體提問在野黨可能杯葛院版財劃法，屆時行政院將如何因應，是否提出覆議？對此，卓榮泰莞爾表示：「我自己都有點忘了，究竟提了多少次覆議？」他並強調，行政院提出覆議都是被動的，只有在被動的情況下，行政院才會也才有義務提出覆議。



卓榮泰重申，行政院提出的院版財劃法是有最大共識的版本，所以真心希望立法院能重新、審慎地審視各種版本。「但是，如果未來立法院持續杯葛，我會要求，也會拜託執政黨黨團，一定要據理力爭，一定要堅定捍衛立場，因為這攸關未來國家財政整體結構的問題。」



至於如果明年的中央政府總預算無法如期審議通過，卓榮泰表示，立法院若要求我們退回重編，這毫無道理，也無法接受。即便退回，也無法重編；即便重編，也不能違法重編，所以根本無法執行。他強調，一旦總預算無法執行，受害的絕對不是政府本身，不是中央也不是地方政府，受害的是全國人民，而最終要由誰負起這個責任？這是大家必須面對的問題。



(原始連結)





更多信傳媒報導

霸氣包棟！境外法人2.8億現金打包南高雄整棟商辦

今天令人感到手腳冰冷？中醫師傳授「5撇步」改善手腳冰冷、提升循環

國防知性之旅展示5款無人機 濱海作戰指揮部重層嚇阻監偵利器

