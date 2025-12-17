卓榮泰拒副署創憲政首例 王金平：這是行政院長義務

行政院長卓榮泰日前表態，對立法院三讀通過的停砍公教年金法案將不覆議、不副署，並提出「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」三項標準作為未來不副署的依據。前立法院長王金平對此表示，副署是行政院長的義務，不副署就是不負責任。

前立法院長王金平。（圖／中天新聞）

卓榮泰此舉創下憲政首例，他表示此舉是為捍衛民主憲政。行政院發言人李慧芝指出，目前進行中的軍公教年金改革已獲司法院大法官782、783號解釋的合憲認定，行政院會繼續按照憲法解釋實踐年金改革。

廣告 廣告

王金平16日晚間宴請第10屆卸任藍委。與會人士轉述，王金平對卓榮泰的作法感到訝異，不解民進黨怎麼會弄成這樣。王金平在席間直言，副署是行政院長的責任跟義務，是該做的事，否則就是不負責任。與會者解讀，王金平此話意指「卓揆若不願副署，應辭職表示負責」。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

針對綠營頻頻以前總統李登輝欲晉升蔣仲苓為一級上將、時任行政院長郝柏村表明不副署一事對比卓榮泰，王金平認為這是錯誤的對比。與會者轉述，王金平指出，當時李登輝只是表達有此想法，案子都還沒拿出來，郝柏村堅持不副署，經多方協調後李登輝就退讓了，這與立法院已經完成三讀法案、行政院長卻不副署，完全是兩回事。

民進黨團總趙柯建銘。（圖／中天新聞）

當天出席餐敘的卸任藍委包括國民黨主席鄭麗文與台北市副市長林奕華等人，與會者提及總統賴清德12日在黨中央與綠委吃便當、討論對策時，民進黨團總召柯建銘曾表達「沒有不副署的空間」。眾人感嘆柯建銘最懂立法院，但王金平對此並未表達意見。

延伸閱讀

立院三讀停砍公教年金 政院：若違反3原則擬不副署

劉寶傑打臉賴清德影片曝！「沒聽過在野獨裁這4個字」網瘋朝聖

賴清德稱卓揆不副署是捍衛憲政 徐巧芯酸：完全沒「中華民國」4字