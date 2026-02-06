卓榮泰拒副署眷改條例 民眾黨團總召痛批「毀憲獨裁」

立法院三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》部分條文修正後，行政院長卓榮泰今（6）日上午宣布決定「不予副署」，理由是修法違反平等原則並侵害行政院編列預算權。民眾黨團總召陳清龍對此強烈抨擊，指控卓榮泰再次跨越憲法紅線，是毀棄民主憲政的獨裁者，終將遭到民意唾棄，並呼籲立法委員勇敢站出來彈劾總統賴清德。

民眾黨團總召陳清龍。（圖／民眾之聲）

本次《國軍老舊眷村改建條例》修正內容，將現行眷村改建認定時間從1980年放寬至1996年，並新增「有改建之必要」條款。卓榮泰6日上午受訪時表示，本次修法違反平等原則並侵害行政院編列預算權，因此決定不予副署。這是繼《財政收支劃分法》後，卓榮泰第二次拒絕副署立法院三讀通過的法律。

陳清龍表示，賴清德與卓榮泰的作為是獨裁踐踏民主，繼不副署《財政收支劃分法》後，卓榮泰再次證實不副署《國軍老舊眷村改建條例》修法，再次跨越憲法紅線，毀棄權力分立原則，架空代表人民的國會。他強調，依據憲法規定，立法院三讀通過的法律，除非依覆議程序否決，否則沒有任何一個民主憲政國家的行政院長可以不副署、總統可以不公布。

陳清龍指出，如果認為立法院三讀通過的法律窒礙難行，正常程序應該是提出覆議。但賴清德與卓榮泰連覆議都懶得提，直接不副署讓國會通過的法律變成廢紙，這是帝制而非民主。他直言，如果立法院三讀通過的法律，賴清德、卓榮泰不高興就不公布、不副署，這不是獨裁什麼才是獨裁。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

陳清龍批評卓榮泰指稱這是個案修法的說法，反駁2022年民進黨修正《會計法》為國務機要費除罪化，才是真正的個案修法，痛批雙標至此實在可恥。他強調，毀棄民主憲政的獨裁者終會遭到民意唾棄，立法院已經提出彈劾程序，呼籲所有立法委員勇敢站出來彈劾獨裁總統，別再讓「賴世凱」破壞臺灣憲政民主。

