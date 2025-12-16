卓榮泰拒副署財劃法惹議 郭正亮：黑白照就是預告要下台

行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布「決定不予副署本次修法」，拒絕副署在野黨強勢通過的《財劃法》修正案，此舉引發各界抨擊質疑違憲。前立委郭正亮直言，卓榮泰將成為眾矢之的，下台只是時間問題，因為主計長、公務員若不依法撥款會被告、被彈劾。

行政院長卓榮泰PO出黑白照。（圖／卓榮泰臉書）

郭正亮15日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，卓榮泰拒絕面對現實，但藍白陣營並非沒有提出解方，就是讓憲法法庭能正常召開，大法官人數不足可由政黨提名，NCC也採用政黨比例方式，大家就願意協商。他批評賴清德似乎想將一切回到原點，質疑這樣的賭注能否激將國民黨提倒閣，反問國民黨會這麼笨嗎，因為藍白現在加起來就贏了，即便改選贏了又如何。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

針對財劃法不副署的後續影響，郭正亮指出，難道錢就能直接使用嗎，他不相信主計長敢把錢給行政院。他舉例說明，若6000億中有5000億已被財劃法修法拿走，公務員若敢把那5000億撥款就會被告，因為立法委員不是吃素的，會立刻被告瀆職、違法，監察院也可以提告並予以彈劾。他質疑若真要這樣槓，是否有想過後面會碰到什麼事，若提倒閣，藍委一定會要求賴清德一起下來選。

郭正亮直言，賴清德絕無可能陪卓榮泰一起選，那接下來公務員該怎麼辦。他強調立法院通過的法律必須實行，例如軍警加薪，難道薪水不給，總統公布只是告知，那不是真正的權力，賴清德壓不住。他認為問題就在不副署就是違憲，因此卓榮泰等著下台。當主持人馬千惠提到卓榮泰很硬，還在14日深夜發布黑白照片時，郭正亮回應卓榮泰硬也沒有用。

郭正亮直呼，卓榮泰那張黑白照片就是預告要下台，因為總統已經公告的東西怎麼可以不副署，卓榮泰沒有這個權力，他認為卓榮泰下台定了。他分析這件事搞到最後，因為卓榮泰沒有副署，所以就是眾矢之的，只是看能撐多久，藍白才沒那麼笨會像綠營所說的提倒閣。

