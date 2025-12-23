卓榮泰拒副署財劃法 翁曉玲批違法失職向監院遞彈劾陳情書

國民黨立委翁曉玲表示，行政院長卓榮泰未依法副署並執行立法院通過的法案，已涉及違法失職，正式向監察院提出彈劾陳情書。（圖／周志龍攝）

針對行政院長卓榮泰未副署《財政收支劃分法》修正案，立法院司法及法制委員會日前通過提案，決議移請監察院調查並啟動彈劾程序。國民黨立委翁曉玲今（23）日表示，卓榮泰相關作為已明顯違反依法行政與權力分立原則，國民黨與民眾黨立委已正式向監察院遞交彈劾陳情書，要求監察院依法行使職權，徹查其是否涉及違法失職。

國民黨立法院黨團日於監察院召開「懲治國賊、捍衛憲政」記者會，正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰。與會成員包括國民黨籍立委翁曉玲、王鴻薇、立委徐巧芯、民眾黨籍立委麥玉珍等人出席；現場亦有多個軍公教警消與教育團體代表聲援，包括中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、中華民國八百壯士捍衛中華協會等團體，共同表達對彈劾行動的支持。

翁曉玲指出，卓榮泰身為全國最高行政首長，理應依法行政、遵守權力分立原則，卻在多項立法院三讀通過的法案上拒絕編列預算或不予執行，包括《軍人待遇條例》、《警消人員條例》，以及《財政收支劃分法》修正案與軍公教退休金相關法案，形同以行政手段杯葛立法權，已明顯違反依法行政精神。她並指出，行政院亦拒絕撥付已通過的地方政府一般性補助款，嚴重侵害地方財政權益，相關作為已呈現系統性違法失職。

翁曉玲強調，卓榮泰的覆議權與否決權既已行使並遭立法院否決，依法就應接受立法院通過的法律與決議，無任何正當理由拒絕執行。在此情況下，國民黨與民眾黨立委及多個公民團體決定向監察院正式提出彈劾陳情書，請求依法調查卓榮泰是否涉及違法失職。

