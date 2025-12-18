卓榮泰拒副署財劃法 藍白送監院追責、政院喊維護憲政制度

（記者石耀宇／綜合報導）行政院長卓榮泰日前表態不副署立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，引爆新一波憲政攻防。立法院司法及法制委員會今（18）日開會時，民眾黨團總召黃國昌、國民黨團書記長羅智強及藍委王鴻薇臨時提案，指卓榮泰拒絕依程序副署，涉有失職，決議移請監察院彈劾。

圖／行政院長卓榮泰。（資料照）

對此，卓榮泰下午出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前受訪表示，行政院是依《中華民國憲法增修條文》第37條啟動不副署權限，真正目的，是要讓爭議「回到憲政機制裡面談」。他強調，這次風波剛好證明兩件事：第一，監察院儘管今年預算遭大幅刪減、凍結，但仍維持基本功能，「證明維持憲政機關運作的必要性」；第二，「沒有人可以獨裁」，只要有憲政機制可以引用，他都願意面對。

廣告 廣告

卓榮泰表示，希望各方日後能在現行憲政體制下討論國家重要議題，「總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常道路」，並重申行政院不副署，是基於中央施政與財政整體考量，並非否定立法院職權。

行政院發言人李慧芝則在院會後記者會指出，在野黨此刻提到監察院，等於承認台灣是權力分立的國家，就不應一邊主張權力分立，一邊以刪減預算、癱瘓運作的方式侵害其他憲政機關。她點名，立院先前大幅刪除監察院預算，迫使監察院提出釋憲；同時否決憲法法庭人事，導致憲法法庭無法處理人民聲請案，這些做法都讓憲政秩序面臨壓力。

她也批評，在野黨近來多次透過立法與預算案「干預行政權」，包括要求行政院如何編列預算、增加特定支出，甚至不顧憲法法庭先前判決，再次推動要求總統到立法院備詢的修法，已引發嚴重爭議。

民進黨團方面，幹事長鍾佳濱受訪時直言，去年在預算審查時主張砍掉監察院九成以上預算的，正是今天提案彈劾閣揆的黃國昌，做法「真的很可笑」。他指出，憲法早已賦予立委可對行政院長提出不信任案的權力，但黃國昌選擇走監察院彈劾途徑，「反而證明他不敢面對不信任案通過後，總統得解散國會、重新改選，可能導致民眾黨團滅的政治風險」。

隨著《財劃法》修法、覆議案與不副署爭議延燒，府院與在野黨的攻防已從立法技術面，擴大至憲政體制與權力分立的根本辯論，後續監察院是否受理、如何調查及處理彈劾案，備受各界關注。

更多引新聞報導

穿皮草變穿囚服！台灣網美紐約吃「霸王餐」遭上銬送庭

別再嫌男友太色！中醫師揭「色男體質」竟藏多重好處

