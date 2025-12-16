卓榮泰拒副署 葉元之揭賴心機：讓政院揹鍋

葉元之直指，賴清德(左)不想揹歷史罵名，所以讓行政院長卓榮泰(右)幫他承擔違憲責任。（示意圖／資料照）

為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，但此舉被外界質疑釀憲政危機。藍委葉元之分析指出，賴清德怕若干年後民進黨下台，有公法學者批評賴卓體制違憲亂搞，不想當歷史罪人，所以讓卓榮泰、行政院揹鍋。

國民黨立委葉元之15日在《大新聞大爆卦》節目直呼，不用那麼悲壯，不知道卓那張黑白照是PO給誰看的？可能是給賴清德看的，就是說：明明是你賴清德自己想要毀憲，作歷史的罪人！現在有很多公法學者因為都跟民進黨比較好，沒有良心、不敢講話，都沒有學者出來打臉民進黨隨便亂解釋憲法。但若干年後等民進黨下台了，總是會有人出來講說，民進黨賴卓體制這段時間就是在亂搞！

葉元之強調，可是賴自己不想幾年後背負罵名，不然他也可以直接不要公布法律？哪有說總統公布，叫行政院不要副署的？去看憲法第37條，講到副署，是規範在憲法裡面〈總統〉那一章，會先講總統的權力，然後講總統實施那個權力之後的附加條件。如總統要依法公布法律，要行政院副署，如果行政院長沒有完成副署，這是在打臉總統：雖然你公布了，但是我不理你！「這樣行政院長要下台！」

葉元之直言，憲法是很清楚有邏輯跟法理的，如果賴清德覺得立法院通過的法律，他不要執行的話，那就不要公布！旁邊前立委郭正亮指出，這在歷史上只發生過一次，郝柏村不副署人事案。葉元之表示，為什麼賴清德不敢不公布？就是他不想自己違憲，怕幾年後罵名是他自己揹，所以就跟卓榮泰說：不然你擋一下好不好？你的榮華富貴也是朕給你的，必要時為朕承擔一下會怎麼樣？

