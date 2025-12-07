卓榮泰拒執行立院版財劃法 深綠學者憂「法治被人治取代」

要聞中心／綜合報導

立法院5日以59比50票數否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰當天強硬表態，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。據黨政人士透露，府院高層已決定不採「不公布、不副署」方式，賴清德總統將在規定時間內公布法案，但行政院堅持不會執行，並將聲請釋憲。此舉在綠營內部引發討論，成大電機系教授李忠憲警告，公布法律卻不執行是比惡法更快摧毀國家的道路。

卓榮泰。(圖/中天新聞)

卓榮泰多次痛批立院版財劃法再修惡，迫使中央面臨「無法編列總預算並被迫違法舉債」的困境，政院「萬萬不能接受」。這是卓榮泰提出的第八次覆議案失敗，在國民黨、民眾黨佔多數的情況下，覆議案遭到否決。依照規定，覆議案咨文送抵總統府後10天內要公布，媒體引述黨政人士說法指出，府院高層曾就藍白提出的爭議法案沙盤推演，也對財劃法是否「不公布、不副署」討論，但認為在後續還有重大爭議法案下，現在還不到使用這一招的時機。

知情人士表示，即使總預算無法通過，明年仍可依照今年預算執行，但新計畫無法推動，舊計畫僅能以今年的8成預算執行，政院已在盤整總預算無法通過後的衝擊與因應。朝野僵局持續下，明年度中央擬定的新政策雖都無法推動，但同樣地，中央也無法撥付補助款給地方，國民黨目前14個執政縣市恐怕會有壓力，尤其明年又是地方選舉年，屆時面臨政績與政策跳票的問題，或許有機會讓國民黨走上談判桌。

被歸類為深綠學者的李忠憲，曾反對開放大陸紫光集團入股台灣半導體產業，參與太陽花運動，並著有《數位國土保衛戰》。他6日在臉書發文表示，卓榮泰的動作是「安全氣囊已經爆開」，台灣永遠回不去中華民國的時代，台灣已經走上不可逆的道路。他以威瑪德國政權崩壞為例指出，德國威瑪政權崩壞並不是從希特勒開始，希特勒上台之前，威瑪共和國最離譜、最具破壞性的行政命令與緊急命令，都是在總統興登堡與他的歷任總理之下發布的。

李忠憲指出，1930年德國布呂寧政府用緊急命令強行通過財政預算，這是威瑪時代歷史上第一次用行政命令取代國會預算審議，而台灣已經走到這一步。他表示，藍白佔領立法院，用立法權廢掉司法權使大法官會議不能運作，這部憲法已經走到盡頭。他認為2026和2028的選舉，可能是這部憲法最後的兩次選舉，投票給台灣民眾黨的人，造成藍白在立法院胡搞瞎搞，實際上已經顛覆中華民國憲法也改變了現狀，這是任何人恐怕都難以挽回的事情。

李忠憲7日再度發文警告，公布法律卻不執行，是比惡法更快摧毀國家的道路，這是台灣的威瑪時刻，台灣如同走進一個安靜卻危險的憲政臨界點。他強調，懂憲政的人都知道，行政部門選擇性執法比惡法本身更可怕，法律一旦公布，行政就有依法執行的義務。「不執行」破壞的不是某一部法律，而是整個法律體系的權威與可預測性，當法律從命令變成選擇題，法治也正式被人治取代。

李忠憲並指出，公務員依法行政是義務，如果行政機關「選擇性執行法律」，公務員會面臨瀆職風險、行政救濟敗訴、監察院彈劾、無所適從的混亂，整個行政體系會陷入「該聽法律，還是聽長官」的根本問題。他直言，「中華民國的憲法跟威瑪憲法一樣走到終結」，副署、公布法律然後不執行，台灣的法治就宣告完蛋。他強調，威瑪德國的情況是國會太弱無法抗衡行政權，也沒辦法有憲法法庭；台灣是國會太強，藍白成為中國的代理人，決定毀掉中華民國憲法，先消滅掉大法官會議，改變台灣的現狀。

東吳政治系教授蘇子喬表示，《憲法》上沒有不執行通過法律的空間，行政院若認為《財劃法》違憲，應該聲請釋憲或暫時處分，但如今因為憲法法庭癱瘓，沒有人可調解紛爭下，變成行政、立法各行其是的僵局。法律博士桂宏誠指出，若財劃法在執行後，與公共債務法出現衝突，可於立法院再討論解決方案，或是由中央與地方協調，或再修改法律，但絕對不構成政院作為不執行法律的依據，法條通過就是要執行，「法律違法本身就是不存在的概念」。

桂宏誠提到，卓榮泰若連國會通過的法律都不遵守，這就比希特勒當時更為誇張，將會使國家走上民粹主義。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則說，依《憲法》及《憲法增修條文》並沒有不副署、不公告選項，只有不信任投票、倒閣、解散國會機制，所謂不副署、不公告存在於法律學者的討論，他對於各項見解都尊重。

卓冠廷。(圖/中天新聞)

新北市議員卓冠廷表示，行政院若「不副署」是一次性的大招，用了這招就是逼藍白倒閣，而行政院長可向總統提出解散國會之請求，發動國會改選，但是《財劃法》並不適合當作「國會改選」的主旋律，因為艱澀難懂，難以喚起廣大共鳴，不執行就是行政院的最好招。外界認為，行政院若不執行財劃法編列總預算，在野陣營或許會聲請釋憲，有機會啟動憲法法庭，知情人士坦言，這部分雖在沙盤推演時有提到，但討論的是行政院不執行以後可能的效應與應對，至於在野陣營要用什麼憲政程序自救，他們有自己的考量。

藍白接連提出多項爭議法案，12日恐通過停砍年改法案，而替中國洗產地的《離島建設條例》、為救國團討特權的《黨產條例》2日也已逕付二讀，放寬中國籍配偶參選的《國籍法》、中配入籍年限從6年放寬為4年的《兩岸條例》及中國介選滲透的「不在籍投票」與助理費除罪化等爭議性法案，在朝小野大情況下恐將全部過關。

