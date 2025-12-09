卓榮泰拒執行財劃法遭批土皇帝 綠黨團怒槓藍白：請你們發動不信任投票

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白聯手再次退回《財劃法》覆議案後，行政院長卓榮泰態度強硬表示，沒有必須執行的壓力，今（9）日遭國民黨團痛批，覆議8次失敗不下台還當土皇帝，擬對卓榮泰提出譴責案。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，如果藍白掌握的國會多數不接受行政院，那麼就請你們發動不信任投票。

國民黨團今早召開「財劃法遭覆議也拒不執行，卓榮泰已成土皇帝」記者會。羅智強會後透過臉書痛批，行政院自己硬幹不溝通、挑動對立，到現在為了政治攻防，提出「不執行」，已經到了近乎瘋魔的狀態，破壞法治，不只是向立法院宣戰，而是向全民的民主法治宣戰。拿到執政權後不執行法律，民進黨的諸位和立委，若你們面對前輩和民眾，還敢自稱「民主進步」嗎？

民進黨今早召開記者會。鍾佳濱直言，憲政危機出在現在的國會多數，口口聲聲指責行政院團隊，指責閣揆不勝任、覆議8次失敗還不下台。如果按照憲法增修條文的機制，現在能叫行政院長下台的，就是國會多數發動不信任投票。

鍾佳濱說，從去年到現在，一共8次的覆議，國會多數都不認可行政院因窒礙難行所提出的覆議案，既然在藍白把持的國會多數眼中，行政院長不適任，那麼就請你們依照憲法的機制，發動倒閣、不信任投票，解散國會。

鍾佳濱指出，並沒有所謂憲政僵局的問題，尊重各學者專家的看法，但讀得懂憲法的、看得懂增修條文的、理解中華民國憲政機制的，就是一句話「國會多數不接受行政院，那麼就請你們發動不信任投票。」

