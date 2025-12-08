卓榮泰拒執行財劃法遭轟 學者痛批：違憲、違法、唯我獨尊

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，禁止行政院刪減地方政府補助款，行政院版本的修正案也在表決後退回，但行政院長卓榮泰卻宣布拒絕執行。台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（8）日痛批，卓榮泰帶頭違法，嚴重踐踏法治國原則，正在摧毀台灣民主憲政基礎，涉及金額高達二千六百四十六億元。

法律學者許忠信痛批卓榮泰違憲、違法、唯我獨尊。（圖／翻攝自民眾之聲YT頻道）

黃國昌指出，立法院上週五針對財劃法修正案複議進行表決，維持原決議，也就是行政院不可再恣意刪減給地方政府的補助款。但卓榮泰卻以「複議時未受邀到立法院說明」為由，宣稱對於不經正常議事程序的決議，行政院沒有執行的義務。

「誰教你可以自稱皇帝？」黃國昌怒批，不邀請行政院長列席說明是立法院職權，且是由立法院長韓國瑜主持的黨團協商共識，民進黨黨團幹部柯建銘、莊瑞雄、陳培瑜三人都簽字同意。他反問卓榮泰，「你要不要先回家問問柯建銘，為什麼他也同意不邀你列席說明？」

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

黃國昌強調，過去立法院處理複議案時，包括憲訴法、選罷法、警察人員人事條例等三次複議，都沒有邀請卓榮泰到立法院說明，當時從未聽卓榮泰有異議。他批評卓榮泰用荒腔走板的理由想要走向獨裁之路，選擇性執法，讓人治取代法治。

成功大學法律系教授、名列民眾黨不分區立委第16名的許忠信也出席記者會指出，卓榮泰「違憲、違法、唯我獨尊」。他表示，根據憲法增修條文第三條，複議被立法院否決後，行政院長應即接受，也就是應予執行。卓榮泰明顯違反憲法增修條文，也違反《公務人員服務法》第一條規定的遵守法律義務，監察院應對其進行糾正與彈劾。

