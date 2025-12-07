卓榮泰拒執行財劃法 周玉蔻看不下去開嗆：陷賴清德於獨裁指控

立法院本週否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調絕不依照違法、錯誤的財劃法編列明年度中央政府總預算。對此，資深媒體人周玉蔻今（7）日發文直指，此說法極為不智，並且將陷賴卓政府及總統賴清德於人治、專權指控危機，率領公務員不執行法律導致國家體制大亂，遂行獨裁領導。

周玉蔻今天發文指出，如果賴清德身邊有頭腦清楚的幕僚，恐怕要立即設法懸崖勒馬，制止卓榮泰日前所說面對藍白通過惡法、覆議遭否決時，以不副署、不公布時機未到，將以不執行反制的對策。她認為，明明內政部禁用小紅書規定讓不少台派支持者稍感振奮，對軟弱無力的行政院燃起若干信心，不到半天卓榮泰面對如何抗衡藍白立委目的性修法，居然未能從憲法賦予的不副署以致總統不能公布的抗衡策略下手，發明了一個公布後不執行的辦法。

周玉蔻質疑，這是下令公務員全面不執法嗎？她表示台派意見領袖一片譁然，意思是以後藍白執政亦是如此，中央政府可無視立院通過、閣揆副署過、總統公布了的法案，行政院愛怎麼做就怎麼做？立法院任何法案行政院及各部會都可以愛執行就執行，不爽一聲令下就不執行嗎？

周玉蔻指出，李竹芬教授在臉書留言欄上說這不就是人治嗎？她認為人治豈不即是統治者邁向專權、獨裁的捷徑？周玉蔻也舉李忠憲教授的憂慮，李擔心的是德國歷史上造就了獨裁者希特勒溫床的威瑪體制即將在台灣複製。她表示在李連續貼出兩篇的文章中讀來思之極恐，難道卓榮泰院長的不執行說要將台灣這輛美好的民主列車駛向貼有獨裁大字的鐵牆上，造成賴清德總統被污名化的危險？

周玉蔻強調這是民主政治史有殷鑑的諍諫。實務上地方財劃法不執行，面對選民沒錢沒預算，民進黨候選人擋得住藍白營聯手的輿論攻擊戰嗎？她批評不要再嚷嚷謠言了，這一年半以來卓內閣闢謠能力不及格，早已是有識之士無語無奈的痛。

周玉蔻表示朝小野大確實艱困，卓榮泰面對的政治現實是他本人的天不時、地不利、人不和，缺乏魅力聲望和民調逾6成支持度的他，再怎麼嘴硬也沒有動能在人民的力量鞏固下與在野惡法理性加感性對抗。她說更麻煩的是外無民意支撐，卓內閣部會閣員、黨團、立委、民代甚至意見領袖、輿論的政策宣導整合力過於薄弱，內部團結後盾乏力，在野黨看在眼裡當然頻頻落井下石。

周玉蔻認為賴清德總統中央政府眼前的困境，出在閣揆沒有個人領導威望的鋼絲柔（繞指柔）外在壓制力、對內整合力，以及府院黨發言系統著重表面功夫、毫無穿透民眾各階層運作動能成效等兩大險峻現狀。她表示行政院長不換人、輿論發言系統人事配置不調整，民進黨秘書長徐國勇揚揚得意的民調支持度黃金交叉能夠開心多久，實在難講。

