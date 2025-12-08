卓榮泰拒執行財劃法！張景森傻眼「背書之後又說不幹」：我們腦筋都打結了

《財政收支劃分法（財劃法）》修正案吵不完，行政院長卓榮泰提出覆議遭否決、面對藍白立委吞下8連敗，引發熱烈討論，卓榮泰更在事後主張相關法案沒經過正常議事程序、違反議事倫理，「行政院沒有必須執行的壓力」；前政務委員張景森傻眼直呼，閣揆、部會首長在法案副署後拒絕執行，「把我們搞得腦筋都打結了」。

立法院11月18日通過《財劃法》修正案再度引發爭議，卓榮泰提出覆議遭到否決後，火大回嗆「不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力」；東吳大學教授張嘉尹及政大教授林佳和則主張，總統有不公布的權力，掀起熱烈討論。

繼成大學者李忠憲警告，「公布法律但不執行」的方式乍聽之下彷彿能降低傷害，實際上卻比「惡法」更恐怖、有加速摧毀國家的風險之後，張景森也透過臉書發文提出疑問。

張景森表示，當行政院長跟部會首長在法案上「副署」、即象徵為法案背書後，卻主張相關法律有違憲、違法疑慮而拒絕執行，令人「腦筋都打結了」；張景森解釋，所謂「副署」，就是認定法案在憲法上、法律上、行政上沒有疑慮，並同意經總統公布後負責執行，未料卓榮泰卻在簽名、蓋章後拒絕執行，令人感到疑惑。媒體人周玉蔻則在留言處開罵，稱總統賴清德、卓榮泰二人「腦子不清」。

