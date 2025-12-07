卓榮泰拒執行財劃法？藍選將指走極端：選不贏就翻桌

卓榮泰傳拒絕執行新修正的財政收支劃分法修正案。資料照 行政院提供



針對行政院可能公布、副署新修正的財政收支劃分法修正案，但拒絕執行一事，爭取參選北市港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安認為，閣揆卓榮泰若拒遵守三讀通過的法律，行政否定立法、行政否定民意，大開民主倒車，是走向一個更極端的方向。「選不贏，就翻桌。」

立法院昨5日否決行政院所提的財劃法覆議案，依照規定，覆議案咨文送抵總統府後，10天內要公布。《自由時報》報導，府院高層已決策，財劃法不會採「不公布、不副署」的方式，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，行政院堅持不會執行。

陳冠安昨（6日）在臉書發文，立法院否決行政院財劃法覆議，然後行政院長卓榮泰就說，對不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。言下之意，就是要拒絕遵守立法院三讀通過的法律，這不只是行政不尊重立法，已經是行政否定立法、行政否定民意，大開民主倒車。

他說，民主國家之所以為民主國家，就在於有實質運作的國會。行政機關越尊重立法機關，就代表這個國家越民主。反之，就是威權國家。民主如何死亡？哈佛大學政治系教授Steven Levitsky和Daniel Ziblatt的《民主國家如何死亡》一書中，就提出幾項判別專制者的行為準則，包括以言詞或行動拒絕民主規則、否定對手正當性、願意剝奪對手或媒體的公民自由。

他表示，這幾年的民進黨政府，卓榮泰現在的做法，完美符合這些要件，正在讓台灣民主死亡。2024年國會選舉，多數人民支持在野黨，2025年大罷免，多數民意再次支持現有國會結構。台灣民眾已經用兩次「更大的民主」，告訴賴清德、卓榮泰，人民反對民進黨路線，希望國會多數是在野黨。

陳冠安說，卓榮泰不是謙卑謙卑再謙卑，尊重選舉結果、尊重人民意志，反而走向一個更極端的方向。選不贏，就翻桌。根本民主之恥。

