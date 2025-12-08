卓榮泰拒執行財劃法！謝欣霓：他該腦袋清楚如所羅門王智慧判斷

行政院提《財劃法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰嗆聲「不執行」違法的法案，引發外界爭議。對此，謝系前綠委謝欣霓直言，她不明白為何院長副署違法沒有依照程序完成的法律，並交由總統公布後卻不執行？

行政院提《財劃法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰嗆聲「不執行」違法的法案，引發外界爭議。（圖/行政院提供）

行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決，卓榮泰於5日強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力」，恐掀憲政風暴，在綠營中引發討論。

對此，謝欣霓今天（8日）在臉書發文表示，即使卓榮泰是前謝系大師兄。自己還是不明白為什麼卓榮泰可以副署違法沒有依照程序完成的法律，並交由總統公布後卻不執行？

廣告 廣告

立法院5日院會投票《財劃法》覆議案，結果以59票反對、50票支持，否決覆議案。（圖/資料照）

謝欣霓直言，是大家彼此對憲法賦予行政院長副署權力的認知，有極大的差異嗎？卓榮泰也該腦袋清楚如同所羅門王的智慧判斷出社會上所有擔心台灣危機的人（聖經中的親生母親）給予的良心建言！

連前衛生福利部次長王必勝都留言表示，「應該是可以不副署，但公布的法律要執行吧。也許我太膚淺，但如果人民不理解，是否應該再說明清楚」；謝欣霓則回應「所以我想不透啊」。

延伸閱讀

台北市長最新民調出爐！中立選民、中正萬華出現震撼變化

馬防部爆發詐騙醜聞 逾60名士官兵涉賣帳戶遭法辦

影/高雄直衝左轉車 雙車撞進「前鎮高中捷運站」碎裂直擊