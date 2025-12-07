卓榮泰拒執行《財劃法》 台派教授也不挺
[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰認為窒礙難行，移請立法院覆議，不過在民進黨立委人數不敵藍白情勢下，覆議案仍然未通過。卓榮泰嗆，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。行政院拒絕執行立法院三讀通過法案，引發憲政危機，連台派學者李忠憲都認為，這是流氓手段。
成功大學電機系教授李忠憲說，民進黨政府「副署、公布，卻不執行」做法恐嚴重傷害法治，現行憲政運作恐正走向危險邊緣。他認為，源頭在於立法院三讀通過《憲法訴訟法》修正案，讓大法官會議不能運作時，總統賴清德就該保衛司法權，但賴清德卻依舊讓修法副署、公布，然後開始執行。
李忠憲說，現在說藍白通過的這些預算法案無法執行，但依然要副署、公布，然後不執行。他直言，就連一般民眾都難以相信行政院目前的判斷。他更舉例近期討論的「全民發現金一萬元」政策，批評政府立場反覆，「那麼多互相矛盾」。
在憲政與政府責任部分，李忠憲提出更尖銳的問題。他回顧先前輿論呼籲透過罷免維護憲政秩序的聲音，並問道：「總統、行政院長跟民進黨真的要守護中華民國這部憲法嗎？毀掉這部憲法是不是大家都有所期待的事情？」他警告，如果政府選擇副署後不執行法律，台灣的法治就宣告完蛋，因為行政命令不能抵觸法律，不然無效。
李忠憲進一步指出，如果政府選擇不副署，爭議將集中在賴清德與卓榮泰身上，藍白也能訴諸憲政手段提出倒閣；但若選擇副署後卻拒絕執行，「這是走正道、開大門嗎？很像流氓手段。」他甚至質疑，若行政院長可自行決定法律是否執行，那是否代表「縣市長不可以嗎？總統不可以嗎？立法院長不可以嗎？」
李忠憲也反諷，「請我們成大校長不要再執行大學法，反正有樣學樣啊！」並直言整體情勢讓人難以置信，「總覺得這個新聞是開玩笑吧，怎麼會有這樣的決策？」
李忠憲在另一篇文章也提到，行政院選擇《財政收支劃分法》「依法公布但不執行」的做法，已讓台灣走向一個「安靜卻危險的憲政臨界點」。李忠憲形容，這不是折衷，而是對整個法治體系造成根本挑戰，「台灣的威瑪時刻」正逐漸成形。
李忠憲指出，行政院宣稱這項決策是為了讓情勢「比較不擴權、比較不衝突」，但他強調結論恰好相反。他表示：「這一刻已經對整個法律體系造成直接挑戰。」他認為行政選擇性執法的後果，比爭議性的立法更具破壞力。他用形象化比喻說：「這就像大樓失火時，有人為了『不要吵』而把警報器關掉：安靜片刻，火卻照燒。」並重申法律一旦公布，行政即有義務執行，否則損害的是「整個法律體系的權威與可預測性」。
在談及憲政制度時，李忠憲批評台灣正進入高度不穩定的時期。他指出：「今天能不執行這一部，明天是否能不執行下一部？法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代。」他並重申先前提出的警告，「台灣不是威瑪，但正在出現威瑪式的結構裂縫」，回應外界指他危言聳聽。他說，自己描述的並非納粹崛起的歷史類比，而是「中華民國的憲法跟威瑪憲法一樣走到終結，這不是正在發生的事情嗎？」
李忠憲表示，台灣如今的問題不在某一權獨大，而是三權同時陷入結構性衝突。他點出目前的困境包括：「立法權暴衝、行政權拒絕執行部分立法、司法權無法運作。」他形容這是政治體制中的「房間裡的大象」──所有人都知道問題巨大，但少有人願公開承認。
回到個人立場，李忠憲坦言自己一向主張維持現狀，形容自己是「最保守、最鴕鳥的那種」，盼憲政體系能撐到「中國垮台的那一天」。但他也悲觀指出，目前的制度崩塌，已不是主觀願不願意面對的問題，而是現實強行逼近。他引用電影《大濛》一句台詞：「你阿兄如果不是讀那麼多書，也不會被人抓去槍斃」，感嘆看得清楚的人往往更痛苦。
李忠憲最後強調，行政院選擇「公布但不執行」的新路徑，意味著台灣正式進入一個「安靜卻危險的時刻」。他警告，民主國家不怕犯錯，但最危險的是相信「不面對錯誤，也能維持秩序」。他說，這種情況就像警報器被按下靜音，火勢仍在悄悄蔓延，只是大部分民眾仍在「歌舞昇平」中未察覺危機。
