卓榮泰拚桃園是假議題？吳子嘉一句戳破真相

[NOWnews今日新聞] 民進黨內近日盛傳，身兼黨主席的總統賴清德有意布局2026年縣市長選舉，傳出欽點行政院副院長鄭麗君挑戰台北市、行政院長卓榮泰轉戰桃園。不過，對此說法，媒體人吳子嘉直言「不可能」，並透露實際情況恐怕是「內閣會改組」。

吳子嘉19日在網路節目《董事長開講》中分析，鄭麗君幾乎不可能投入台北市長選戰，她本身並非擅長選舉型的政治人物，也沒有強烈參選動機，再加上其夫家經濟條件優渥，他認為鄭麗君不會答應，因此出馬的可能性極低。

至於「卓榮泰拚桃園」的說法，吳子嘉更直指這是假議題，他透露，自己與卓榮泰相識多年，卓的身體狀況並不適合高強度選戰，尤其脊椎問題，根本無法長期奔波。吳子嘉認為，相關傳聞真正的用意，是為了叫卓榮泰離開行政院長的位置。

吳子嘉進一步研判，這一連串風聲顯示，內閣恐怕即將面臨改組，人事恐出現調整與搬風，他也再次強調，叫卓榮泰出來選是假議題，「讓他卸任才是真的」。

此外，針對民眾黨前主席柯文哲批評台北市長蔣萬安推動營養午餐免費是「騙選票」，吳子嘉也毫不留情開酸，「柯文哲就是嘴賤」，直指柯只是為了搶曝光度，刻意「蹭」蔣萬安，但實際上根本不是蔣的對手，這樣的操作只是不自量力。

