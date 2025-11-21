卓榮泰拜會韓國瑜內容曝光！ 政院版財劃法讓在野黨內部意見不一致

行政院長卓榮泰表示，昨拜會立法院長韓國瑜，正告要阻止立法院的不法行為繼續擴大。（圖片來源／行政院提供）

行政院長卓榮泰昨（20）日拍板「院版」財劃法後，旋即私下拜會立法院長韓國瑜，並於本（21）日前往立法院備詢。關於「卓韓會」，卓揆說明是去拜託立法院儘快排審院版財劃法，並強調「才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生。」

儘管在野黨立法院黨團表態反對，但其內部已有不同意見，包括桃園市長張善政、台北市副市長李四川、立委柯志恩等，都對院版財劃法做出正面回應。綠營人士則分析，2026地方大選在即，藍白若要重蹈覆轍，用財劃法來杯葛總預算，無異於自找苦吃，這對綠營不是壞事。

廣告 廣告

「卓韓會」內容曝光！卓榮泰：阻止不法繼續擴大

行政院發言人李慧芝昨夜表示，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜在昨日下午會面，雙方針對行政院版財劃法修正草案及115年度中央政府總預算案等議題交換意見。

卓榮泰今天在立法院受訪說明：「我是拜託立法院將這部有共識的院版財劃法儘快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生，這樣才能讓國家能夠永續、財政能夠健全。」

在野黨不買單院版財劃法，恐持續杯葛總預算

儘管卓榮泰親自前往拜會韓國瑜，並拜託排審院版財劃法以及盡速通過明年度中央政府總預算，但在野黨似乎並不買單。國民黨立院黨團表示，行政院惡習不改，一副要與國會全面開戰的架勢，所以國民黨團無法接受，行政院踐踏民意、毀憲亂政的惡劣行徑。

民眾黨立法院黨團也批，卓榮泰拒絕依法編列預算在先，如今再以錯誤的數字矇騙國人，假稱將釋出更多財源；並指院版財劃法完全背離立法院當初修法的美意，大開民主倒車、忝不知恥，因此後續將提出具體作為，反制行政院。

綠營分析：藍白杯葛總預算是自找苦吃

對於藍白堅持其版本的財劃法並因而反對政院版財劃法及總預算，綠營人士分析，他們的用意在於2026地方大選，企圖透過挖中央的錢來去給地方綁樁。該人士進一步指出，若藍白持續杯葛下去，大不了明年總預算就按照今年總預算來執行，也不要讓在野黨綁樁影響選情。

對於總預算遭受杯葛的影響，政院人士證實，若未能通過明年度總預算，政府依法就會按照今年總預算來進行施政，雖然施政仍能維持，不過新的計畫例如4年1千億治水等就會受到影響。

綠營人士則認為，藍白杯葛總預算在今年年初也曾發生過，當時民意大多歸咎於在野黨，如今2026地方大選在即，藍白若要重蹈覆轍，用財劃法來杯葛總預算，無異於自找苦吃，這對綠營不是壞事。

藍白內部有「異」見，多人表態支持行政院

對於院版財劃法，儘管在野黨立法院黨團展現出堅壁清野的態度，但其執政縣市及個別立委則有不同意見。桃園市長張善政表示：「行政院提出自己的版本，我覺得是一個很好的進展」，他並呼籲：「所有的縣市，不分藍綠，都應該一起來協助行政院。」

有意角逐明年新北市長的台北市副市長李四川表示：「院版財劃法出來，也許各縣市沒有辦法滿意，但是都可以接受。」

有意角逐明年高雄市長的國民黨立委柯志恩也說：「院版的分配指標比現行制度更為細緻，公式計算避免資源過度集中於財政較強的都市，只要能使地方財政規模獲得大幅改善，我都樂觀其成。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

卓榮泰成財劃法數字魔術師？ 黃國昌痛批說謊要退回

科技巨擘美沙投資論壇同台 馬斯克預言未來金錢意義不大 黃仁勳反駁AI泡沫化

AI 恐致失業率飆升至 20％：Anthropic 執行長發出嚴峻警告

