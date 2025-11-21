卓榮泰拜會韓國瑜 盼立院儘速排審政院版財劃法

▲ 圖／取自資料照

台北市 / 顏若宇 綜合報導

行政院長卓榮泰昨下午拜會立法院長韓國瑜，就院版財劃法與明年度中央政府總預算案等交換意見。對此，行政院長卓榮泰今(21)日受訪時再次表示，拜託立法院將這部有共識的院版財劃法盡快排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續擴大發生，讓國家永續、財政能夠健全。

院版財劃法草案中，除解決現行財劃法公式錯誤問題，也調整城鄉水平分配，讓縣市整體獲配財源成長率達27.4%、高於直轄市，中央對地方的整體財政挹注將突破新台幣1.2兆元，同時也明定地方自治補助的三大原則。

今日立法院進行施政總質詢前，卓榮泰接受媒體聯訪。外界關注韓國瑜對財劃法修法的態度，他並未透露細節，但再次重申行政院立場。

卓榮泰表示，行政院版財劃法是建立在相關共識之上，他呼籲立法院盡快安排審查並加速處理，「唯有如此，才能阻止不法行為繼續擴大，讓國家永續、財政健全。」

