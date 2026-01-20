卓榮泰拜託：台對美投資不要再說5000億 這是絕對的錯誤

行政院長卓榮泰今（20）天召開「台美關稅談判說明記者會」。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（20）天在「台美關稅談判說明記者會」中略帶怒氣地強調，關於台灣對美投資，「不要再把它寫成5000億，這是絕對的錯誤，也會讓我們後續的談判發生一些不必要的困擾。卓榮泰強調，2500億是國內企業自主直接的投資，另外的2500億是政府運用信用機制保證而且透過台灣的金融機構協助國內產業去做它的信用保證。至於產業怎麼投資是放遠於它的全球佈局以及它的產業力量的延伸，信用保證的機制如何計算？我們當然會透過跟銀行而且公司合力的方式做詳細的內容，卓榮泰再一次說，絕對不要再寫5000億，讓我們談判團隊能夠順利的展開後續的工作，「這個要特別拜託」！

卓榮泰說，早在2024年的10月當美國大選還在進行的時候，我們就感覺到未來新的國際經濟情勢會有所轉變，所以當時我們就成立了行政院經濟外交工作小組，隔了一個多月即2024年11月，感覺到美國大選的結果，因此，在這個行政院的經濟外交工作小組下又成立了台美經貿專案小組，從那個時候開始就密集的工作，而國人最能夠瞭解的一項工作就是當美國川普總統4月2日首次宣佈對等關稅後，我們提出一份對產業衝擊的報告，也隨即提出對產業的支援。

卓榮泰進一步說明，這份衝擊報告從各種關稅的變化對我國各項產業衝擊的低推估、中推估到高推估分別設定不同的情境，進行深入的研析，提出具體的方案。「我覺得，當時的低推估是使10%的變化關稅增加10%，我們可能對產業的衝擊要到300多億，中推估是20%，我們要到500多億，高推估到30%，我們要到800多億。」他強調，要是沒有台美經貿專案小組這項持續好幾個月的推估分析，我們一直關注國際情勢的發展，尤其是美方大選可能對世界經貿情勢帶來新的一個變局，所以我們就進行全盤的掌握，及早的開始做任何必要的工作。

卓榮泰提及，在整個談判過程中，大家都知道蕭美琴提出的黃金計畫（golden plan），那是大家討論後認為，如何要讓美方政府最能重視也能理解，我們很深入的準備周延的一個方案，而且把那個計畫製作得黃金閃亮的顏色，讓他能夠最顯眼，後來我們也經過楊珍妮政委的說明，他擺在最明顯的位置，讓川普總統很容易看到它的內容。隨著黃金計畫的內容，我們進行各種討論，在一次討論中，副院長鄭麗君提出了「台灣模式」，這個名稱也就是我們希望由產業自主投資是一部分和政府運用信用保證由台灣的金融機構協助國內的產業，這是另外一部分，衍生成現在的2500億加2500億是分開的，所以任何媒體跟國內的評論員或是政治工作者不要再把它寫成5000億，這是絕對的錯誤，也會讓我們後續的談判發生一些不必要的困擾。

