卓榮泰指立院不譴責中國軍演「我無法接受」

▲行政院長卓榮泰出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心啟用典禮」，批評立法院不譴責中國軍演。（圖／讀者提供，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 中國日前針對台灣進行「正義使命-2025」演習，多國陸續發聲譴責。行政院長卓榮泰指出，在台灣周遭往來的船舶每年超過10萬艘次，為了保障航行安全，「任何國家不要隨便在我們周遭進行軍事演習」，對於中國軍演，台灣一定要表達強烈抗議。接著他話鋒一轉說「立法院譴責我，我尊重，但是不譴責中國，我無法接受」。

國防部在過去24小時再偵獲共艦7艘在台海周邊活動、在中部空域偵獲共軍主戰機4架次，其中1架次逾越海峽中線。行政院長卓榮泰今（3）日到台中出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心啟用典禮」，致詞時提到台灣四面環海，每年在台灣周遭往來的船舶超過10萬艘次，為了保障航行安全，任何國家不要隨便在我們周遭進行軍事演習。

廣告 廣告

他連提2次「台灣一定要表達強烈的抗議」，接著說對另一件事感到很遺憾，強調「立法院譴責我，我尊重，但是不可不譴責中國，這我無法接受」。

卓榮泰說，中國在台灣旁邊進行軍演，對空域海域都造成很大困擾，台灣周遭航運非常忙碌，還有東北季風、颱風、離岸風場等，海上航行複雜度相當高，且航運是台灣的經濟命脈，光是彰化、台中一帶，每年就有3萬艘次船舶航行，因此，積極加強船舶、交通航行的安全，是台灣對世界所有船舶通行航行重要的服務項目之一。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

民進黨漏夜排隊遞案譴責中共軍演 藍白以人數優勢封殺

影／中國軍演藍白擋軍購 賴清德：國際同聲譴責、在野卻幫找藉口

感謝國軍弟兄守護家園！賴清德：中國對台軍演並非單一事件