卓榮泰指財劃法無必須執行壓力 藍：擬提國會譴責案

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北9日電）行政院提出立法院修正財劃法覆議案遭藍白否決，行政院長卓榮泰指不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，沒有必須執行的壓力。國民黨團今天對此表示，將在國會提出譴責案，強烈呼籲卓榮泰懸崖勒馬、依法行政。

國民黨立法院黨團召開記者會，書記長羅智強說，卓榮泰拒不執行三讀通過、經總統公布的「財劃法」修正法案，「難道是毀憲亂政的土皇帝嗎」。按照中華民國憲法增修條文規定，行政院對立法院通過的法律提出覆議，一旦被立法院否決，行政院長只能選擇接受，不然就辭職。

羅智強指出，卓內閣提出8次覆議案，遭立法院8次否決，現在還進一步拒絕執行立法院通過法律，連深綠學者都看不下去。國民黨團對卓榮泰的作為嚴厲譴責，也會在立法院提出譴責案。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，行政院同樣拒不執行的法律案，還包括軍人加薪、提高警消所得替代率等。如果法律讓行政院可以「已讀不回」，執政黨還剩下多少可信度。拒不執行新版財劃法，中央繼續集權又集錢，不願財源下放才是真正的原因。

林沛祥強調，鄭重提醒卓榮泰，中華民國法律必須要尊重、制度必須被守住，不允許任何人以任何理由、藉口，將憲政秩序推向崩壞的邊緣。

與會的國民黨立委王鴻薇要求總統賴清德、卓榮泰懸崖勒馬。賴卓體制不是皇帝，權力不是君權神授，是人民用選票所賦予，毀憲亂政的作為，應適可而止。國民黨立委葉元之也說，國會議員制定的法律，行政機關必須依法行政、必須尊重人民的意志。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，既然在藍白把持的國會多數眼中，認為行政院長不勝任、要求行政院長下台，就請依照憲法機制處理，即國會多數不接受行政院，發動不信任投票（倒閣案），但藍白不想解散國會，因此不會發動。（編輯：翟思嘉、萬淑彰）1141209