卓榮泰指赴美投資「媒體別再寫5000億美元」絕對錯誤！鄭麗君解釋信保機制：預計分5期、專款規模最高百億美元

台美敲定最終關稅，台灣企業須赴美投資2500億美元、政府也有2500億美元信用保證額度。行政院長卓榮泰今（20）日召開記者會強調「媒體、評論員別再寫成5000億美元，這是絕對的錯誤，會造成談判不必要困擾！」副院長鄭麗君則解釋信保機制，規模最高不會超過100億美元，原則是支持台灣產業，也不用補足差額。

卓榮泰致詞時表示，鄭麗君提出了「台灣模式」，產業自主投資是一部分，也由政府運用信用保證，由台灣金融機構協助國內產業，因此衍伸成現在的2500億企業自主投資、加上2500億信保額度；他嚴肅表示：「所以任何媒體、國內評論員、政治工作者，不要再把它寫成5000億美元，這是絕對的錯誤，也會讓後續談判造成不必要的困擾！」

卓榮泰強調，這兩者不同，產業如何投資、放眼其全球佈局，而信用保證機制如何計算，則會透過銀行和公司合力的方式；他最後重申，絕對不要再寫5000億，讓談判團隊順利展開後續工作。

鄭麗君後續說明，信保在MOU載明上限2500億美元，未來會執行雙方簽署的MOU，台灣模式跟日韓出資模式不同，我們的信保模式並非政府出資，而是過去產業成功的經驗、企業自主規劃，金融機構提供融資服務，政府扮演信保機制。

鄭麗君並說，信保機制不會動用經濟部中小企業信保機制，國發會下設有國家融資保證機制，在離岸風電、重大公共建設有執行經驗，未來會在此機制下建立專案國家融資保證機制，初步規劃若以授信額度上限2500億美元規模設算。

鄭麗君指出，在這樣的規劃下，因為是高科技產業公司，保證成數比中小企業略低，在五到六成之間，乘載倍數也比中小企業略高，在十五到二十倍之間來規劃，「預估信保機制最終實際所需保證專款規模，會是62.5億美元到100億美元區間。」

鄭麗君再說，MOU沒有載明年限限制，且融資是企業所需，銀行也需要經過授信審查，有需要信保時才會啟動，所以預備分五期規劃信保機制，最高不會超過100億美元，第一期到位後就能建立，這是目前還在研議中的，尚待院長做最後決定。

至於專款來源，鄭麗君表示，會由政府跟銀行共同組成，政府考慮由國發基金籌措，也會邀請公股銀行、民間銀行共同參與。

媒體後續問及，若信保部分不夠踴躍，是否要補足差額？鄭麗君回應，沒有補除差額的問題，台灣模式是基於支持產業，台美合作打造供應鏈。

