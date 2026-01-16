卓榮泰指「調降對等關稅、232最優惠待遇」等四目標全數達成：擊出一支漂亮全壘打！

台美正式完成對等關稅總結會議，確定對等關稅調降至15％不疊加、232關稅最優惠待遇等。行政院長卓榮泰今（16）日上午10點在行政院中央大樓大廳發表談話，他強調，這次談判代表秉持的四個目標可說是全數達成，「等於擊出了一支漂亮的全壘打！」完成台美貿易協定後，政院會依法送請立院審議，希望朝野支持。

卓榮泰表示，今天凌晨，由鄭麗君以及楊珍妮總談判代表，所率領的我方談判團隊，已經跟美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），以及談判代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊，在美國華府進行總結會議，共同見證由我駐美代表處以及美國在台協會、美國商務部共同簽署的「台美投資備忘錄」（MOU）。

卓榮泰指出，這敲定了有關對等關稅以及「232關稅」等投資內容，美方已經在稍早發布了一些重點，我方也同步發布新聞。就在剛剛、鄭麗君也在美國華府正式地對外說明，並回復若干媒體提問。

「這次談判代表所秉持的以及所要追求的四項談判目標，可以說是全數達成！」卓榮泰說，第一個目標是「對等關稅能夠再調降」，而談判的結果，台灣已經爭取到15%的對等關稅且不疊加，計算方式和日本、韓國、歐盟等國相同；從去年四月份的32%，到後來的20%，這次降到與日、韓等國家同等的15%，這是具體的結果。

卓榮泰再說，第二個目標是，台灣廠商赴美投資半導體，及半導體其他衍生產品跟其他項目的關稅，都享有「232條款」的最優惠待遇。同時很重要的，我方也爭取到汽車零組件以及木材家具15%不疊加關稅；另外就航空零組件，其中的鋼、鋁、銅衍生的產品也是零關稅等多項關於232關稅的最優惠待遇。

卓榮泰接續提到，第三個目標，我方以「台灣模式」與美方進行供應鏈的合作，有助於我國業者在美國拓展半導體、ICT 產業的藍圖，進一步深化台美經貿合作。

卓榮泰說，其中，由台灣企業直接自主投資有 2500 億美元，另外，由政府的銀行融資、信保支持2500億美元，投資領域包括半導體、ICT 供應鏈等，將與美國共同建立一個產業聚落，美方並會提供我國相關業者有利的投資環境。

卓榮泰強調，台灣有護國神山，「只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山，就可以立足台灣，佈局全球，行銷全世界。」

至於第四個目標，卓榮泰說，則是促進未來台美貿易能夠更加的平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴的關係。

卓榮泰強調，從結果來看，這次談判、整個談判團隊經過多日努力及多次的協商，完成了這項工作，等於擊出了一支漂亮的「全壘打」，值得為談判團隊大大嘉許。未來，還要進一步地達成台美貿易協定，上述成果確實得來不易，過去近10個月的時間，政府一方面密集談判，另一方面，政院也率先推出了強化韌性特別條例與特別預算，並獲得立法院支持。

卓榮泰表示，去年七月先面臨從32%的對等關稅，降到20%的暫時性關稅，現在進一步獲得了跟所有對美貿易逆差國家中，最優惠的關稅待遇，突顯美方將台灣視為重要的戰略夥伴。

卓榮泰重申，要再一次地感謝鄭麗君、楊珍妮以及所有參與過談判的所有部會同仁，大家非常艱辛地努力、通力合作，最終取得這麼好的成績。然而，後續還有談判要進行，也希望所有部會、相關單位一定要再接再厲，在此基礎上順利地進行下一步，完成整個台美貿易協定，「將來政院會依法送請立法院審議，誠懇地希望朝野能夠共同支持這項得來不易的談判結果。」

（圖片來源：三立新聞）

