卓榮泰挑戰蔣萬安？她批：把北市民當傻子？

▲台北市長蔣萬安明年競選連任，傳出民進黨將由行政院長卓榮泰參戰，盼由院長的高度參選首都，帶動民進黨明年的選情。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安明年競選連任，不過民進黨的對手尚未確定，傳出總統賴清德屬意的民進黨立委吳思瑤意願不高，可能會由行政院長卓榮泰參戰，盼由院長的高度參選首都，帶動民進黨明年的選情。對此國民黨台北市議員柳采葳批，一個過不了總預算，還要台北市長蔣萬安來擦屁股的行政院長，憑什麼主導台北市的未來？

柳采葳說，基北北桃4市決定在總預算審議完成前，由地方政府先行籌資代墊TPASS捷運優惠，賴清德執政蒼白無力，作為總統無力協調國內政治衝突，讓總預算盡快過關，卻只想著要趕快推卓榮泰出來競選台北市長，真的是把台北市民當傻子嗎？

