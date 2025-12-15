卓榮泰捍衛憲政不副署財劃法！媒體人拋話題：下一步參選台北市長？

記者李鴻典／台北報導

針對立法院11月14日三讀的財劃法版本，行政院長卓榮泰今（15）日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。後續政治效應才開始要發酵，資深媒體人王家俊撰文分析，卓榮泰下、鄭麗君上？卓揆參選台北市長？

王家俊指出，卓榮泰當過兩屆台北市議員，第四、第五屆北市立法委員。若2026辭閣揆，對決蔣萬安，不得不承認，充滿話題性、想像空間十足。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

王家俊指出，政院宣布不副署財劃法引發政治風暴之際，《鉅聞天下新聞網》報導，卓榮泰下、鄭麗君上，總統賴清德換閣揆的時間點在明年農曆新年前。王家俊說，卓榮泰剛剛在行政院記者會回應：「有關說副院長要代替我（瞟了鄭麗君一眼），我禮拜四已經請她代替過主持院會了。」

廣告 廣告

王家俊提到，藍營盛傳，卓榮泰一旦卸任閣揆，將被推上火線參選2026台北市長。事實上，兩週前，國民黨立委謝龍介在立法院總質詢已當面詢問卓榮泰。卓榮泰表示，他會去投票，但不會投給自己。

謝龍介接著問，若賴總統徵召參選，卓榮泰說，他會說這樣不好。謝追問，若賴堅持要卓選，認為這樣才能穩住北北基桃，卓榮泰表示，賴是一位很會聽人建議跟討論決定的人。謝龍介直言，他感覺賴總統最後一定會徵召卓榮泰參選。卓榮泰稍微停頓一下並笑說，「幸好你不是總統」。

王家俊也明白指出，卓榮泰當過兩屆台北市議員，第四、第五屆北市立法委員。若2026辭閣揆，對決國民黨現任台北市長蔣萬安，不得不承認，充滿話題性、想像空間十足。

更多三立新聞網報導

「不副署」絕非獨裁！卓榮泰：若被毀憲亂政國會倒閣是畢生「民主勳章」

快訊／藍白惡修《財政收支劃分法》 卓榮泰拍板「不副署」成憲政首例

傳財劃法不副署！卓榮泰還未公布 蔣萬安先表態

行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強

