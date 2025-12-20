卓榮泰探視北捷恐攻傷者 誠品職員開刀後態度樂觀

北車、中山站12/19發生歹徒持煙霧彈及刀械攻擊事件，卓榮泰當晚到場說明。廖瑞祥攝



昨晚中山恐攻累積4死11傷，行政院長卓榮泰今天（12/20）早上來到於內湖三軍總醫院探視受傷的20歲蔣男。卓榮泰受訪表示，傷者態度積極正向，希望他及早恢復健康，也呼籲民眾勿互傳不實訊息，行政團隊要重新檢討很多，警方正在加速查案，避免未來再發生一樣悲劇。

卓榮泰表示，感謝三軍醫療團隊細心照顧，誠品職員蔣先生右胸受傷，開刀後十分正向樂觀，應有助他及早恢復健康，當然家人非常擔憂，盼他能早日恢復。

卓榮泰指出，張姓犯嫌衝到誠品二樓，在沒有其他接觸下，就對人直接揮刀，是無差別傷害。卓表示，這個事件給社會很大的震撼，我們要重新檢討很多，他也強調，請大家減少互相傳遞不實訊息，針對網路上惡意傳話，警方昨天開始就在系統性追查IP，要找出背後行為人。

卓榮泰說，這樣的行為對社會完全是負面影響，已指示警方加速查案，希望未來不要再有這樣的事件發生。

總統賴清德今天也有探視本案傷者及家屬行程，上午9點依序前往台大醫院、聯醫和平院區、聯醫中興院區，行政院長卓榮泰則前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，兩人將於11點聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，警政署暫定12點召開記者會說明案情進度。

