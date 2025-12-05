卓榮泰接見日台交流會長 感謝高市早苗力挺台海和平

行政院長卓榮泰今日(5日)接見日本台灣交流協會會長隅修三一行，他在致詞時特別感謝日本首相高市早苗日前針對台海和平穩定發表談話，在外界壓力下仍堅守正義立場，凸顯台、日共享的核心價值。卓榮泰並提到大阪世界博覽會台灣館大受歡迎，文化部正規劃在展期結束後，將其移回台灣重新展出。

行政院長卓榮泰今日在行政院接見日台交流協會會長隅修三一行，他感謝隅修三來台出席第49屆台日經濟貿易會議，促成雙方在數位貿易與地方海關合作等領域的實質進展。他指出，台日經貿會議成功簽署「台日數位貿易協議」，內容涉及個資保護、線上消費安全與通訊安全，是雙方數位合作的重要新規範；另簽署的地區海關合作備忘錄也促進高雄與神戶之間更便捷、安全的通關，強化後續經貿往來。

廣告 廣告

卓榮泰也提到，日本首相高市早苗日前就台海穩定所發表的談話令人深受感動，展現日本堅定支持區域和平的立場，台灣對此深表感謝，他說：『(原音)尤其日前高市首相對台海地區穩定和平的一席談話，我們都非常、非常的感動，這代表一種正義跟和平，也對高市首相、日本政府跟國人能夠在這種高壓抗壓底下繼續堅持這種正義和和平，我們表示非常、非常的感謝。』

卓榮泰強調，台、日交流熱絡，台灣民眾赴日旅遊數量持續攀升，日本演藝團體、歌手來台也深受歡迎。他並提及在大阪世界博覽會的台灣館獲得高人氣，文化部正規劃將台灣館移回國內展出，盼能延續世博成果，讓更多人感受台灣在國際場合的創意與展現。

隅修三致詞時表示，此次台日經貿會議已順利簽署2項文件，其中一項是將2013年10月的電子商務合同升級為「台日數位貿易協定」，內容包括網路與線上消費、資料合作及資料交換；第二項文件是地方海關合作備忘錄，強化雙方在地方層級的通關合作。他強調「一定有機會促進台日關係更上層樓」，讓台日合作向前推進。