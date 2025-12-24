卓榮泰接見日本前外務大臣河野太郎 盼雙邊續合作 (圖)
行政院長卓榮泰（右）24日在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝、外交部次長吳志中等人陪同下，接見日本前外務大臣、眾議員河野太郎（左）等人，盼台日持續深化合作。
中央社記者賴于榛攝 114年12月24日
