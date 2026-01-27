卓榮泰接見美台商業協會 籲避免雙重課稅有必要

（中央社記者賴于榛台北27日電）台美深化貿易往來，行政院長卓榮泰今天接見美國台灣商業協會訪團時指出，台美近期在對等關稅及半導體待遇上取得實質成果，也有雙向投資等，為促進彼此經貿關係，推動「台美避免雙重課稅協定」（ADTA），有其實質必要性。

行政院透過新聞稿指出，卓榮泰今天在行政院發言人李慧芝、外交部次長葛葆萱、經濟部次長江文若、國發會副主委詹方冠、國科會副主委陳炳宇等人陪同下，接見美國台灣商業協會（US-Taiwan Business Council，USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）與會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等人。

廣告 廣告

台美雙方歷經逾9個月對等關稅談判，卓榮泰說，台灣目前取得「台美投資合作備忘錄（MOU）」的具體成果，爭取到15%的對等關稅，以及美國232條款的最優惠待遇，備忘錄中也包含「台灣模式」，將利用台灣過去發展經驗，協助美國形成產業聚落，進一步推進雙方企業在美國投資的長遠發展。

卓榮泰說，台灣將以這些成果作為雙方關係進一步發展的重要基礎，持續與美方政府進行更多接洽，希望獲得更合理而有利雙方的最終結果。

談到產業升級，卓榮泰表示，行政院提出「AI新十大建設」，並以「人工智慧基本法」作為法規基礎，美國總統川普也有提出「美國AI行動計畫」（America's AI Action Plan），期盼台美未來能就此展開深度對話，強化彼此供應鏈的合作基礎。

對於台美雙向投資，卓榮泰則說，聯發科、台積電及環球晶赴美投資，美商如AWS在台啟用亞太區域的資料中心，輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）分別設立海外總部，Google擴大在台的研發機構，美光（Micron）及美商科林研發中心（Lam Research）也都有對台投資計畫。

他還表示，台灣在2025年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）上，也已經是半導體、AI量子與無人機等產業最大的國外代表團，而為進一步促進彼此經貿關係，推動「台美避免雙重課稅協定」（ADTA），具有實質必要性，如「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等台美雙向對話也有其重要性。

卓榮泰也提及，針對核三廠重新啟動事宜，台電已正式與美商西屋（Westinghouse Electric）簽署合作備忘錄（MOU），期盼藉由西屋的技術協助，進行自主安全檢查及長期運轉技術支援，確保台灣能源安全穩定。

對於立法院尚未審議8年新台幣1.25兆元國防特別條例，卓榮泰則說，國會有不同意見，行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊。

卓榮泰強調，為維護印太地區和平穩定，台灣必須展現自我防衛決心與能力，在國家安全、能源穩定及產業發展的過程中，期盼柯拉克及美台商業協會持續給予支持，共同創造互惠雙贏。（編輯：翟思嘉）1150127