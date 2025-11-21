卓榮泰推政院版《財劃法》 他酸又想搶功

▲行政院會20日通過院版《財劃法》，院長卓榮泰呼籲立法院盡速通過。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院會20日通過院版《財劃法》，院長卓榮泰親上火線開記者會說明，本次修法有五大優點，強調中央挹注地方1.2兆創史上最高，且三項合計不低於114年水準；其次是擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方。不過國民黨桃園市議員凌濤說，民進黨政府在財政劃分上呈現「口嫌體正直」的矛盾態度。

凌濤批評，行政院在《財劃法》修正案上，既反對立院版本，又提出更高額方案，卻未提供試算與計畫說明，凸顯中央搶功、缺乏透明與責任感。他認為，人民關注的是公平透明的財政制度，而非中央集權與政治操作，呼籲行政院立即正視財政透明與責任問題，保障制度公正。

凌濤指出，卓榮泰曾批評立院版本會造成「財政土石流」，但行政院提出的版本金額比立院高出319億元，卻未提供任何試算表或新增補助計畫說明。這種既反對又擴張財政的做法，不僅邏輯矛盾，也讓社會無法理解資金分配依據。凌濤強調，中央應以透明與合理為原則，避免政策操作造成民眾疑慮和制度不信任，確保財政決策有清楚依據。

凌濤回顧民進黨過往政策操作，指出政府常「口嫌體正直」。他舉例，桃園市長張善政提出通勤月票1280元時，行政院迅速介入，降價80元並冠上「行政院」標示；藍白推動普發現金，民進黨先批毀憲亂政，卻又堅持註記「行政院發」。他批評，民進黨政府每當政策獲民意支持，就急於搶功，形成政策透明度低、權責不明的問題，凸顯中央執行動機與方式值得檢討。

凌濤強調，行政院在桃園及台南財政分配缺乏透明，前後版本差異、分配比例與計算公式均未公開，使社會無法理解操作依據。桃園因納入農業及工業產值，張善政已原則同意，但行政院仍未明確公布具體比例和公式，完全自行掌握。凌濤指出，這種行徑不僅無法說服民眾，也影響地方財政自主與中央合作合理性，呼籲政府公開透明，保障公平分配。

凌濤批評，行政院在《財劃法》修正案上的行為，既凸顯中央集權思維，也反映政治搶功心態。他指出，人民關注的是公平、透明與效率的財政制度，而非行政院為政治操作或搶功而擴張財政規模。他呼籲，立院版本的《財劃法》修正已兼顧合理規劃與制度運作，民進黨政府應尊重立院成果，不應再以政策搶功為優先，否則將削弱人民對政府施政信任。

