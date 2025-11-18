卓榮泰推院版「財劃法」 侯友宜反對：新北人均預算最低！

行政院長卓榮泰反對立法院再修《財政收支劃分法》，放話要「全面迎戰」，今（18日）表明週四將提出政院版的財劃法修正，但台北、新北與新竹市明確表達不同意。新北市長侯友宜今指出，新北市因為人口多，在每次預算的分配過程中，人均預算都是6都最低；希望中央要非常地清楚告訴大家公式試算，多多溝通。

新北市長侯友宜表示，每個縣市狀況不一樣，中央、地方要充分溝通與討論。（圖／中時王揚傑攝）

財政部指出，行政院版財劃法將納入工業與農業就業人口數等5項指標。卓榮泰今天說明，已邀各縣市財主人員來晤談，週四（20日）行政院會通過審議後會提出行政院版的財劃法修正。不過，台北、新北與新竹市明確表達不同意。財政部國庫署長陳柏誠說，包括嘉義市在內的多數藍營縣市都能認同，也非常放心。

侯友宜上午到鶯歌區視察鳳鳴滯洪池工程時受訪，對政院版財劃法表達看法。

侯友宜表示，新北市因為人口多，在每次預算的分配過程中，人均預算都是6都最低，尤與台北市相差更甚，往往在做社會福利、關懷弱勢區塊，因為人均預算少，在工作挑戰上更顯困難。

行政院長卓榮泰反對國民黨版的財劃法修正，喊話推行政院版財劃法，並要全面迎戰。（中天新聞）

侯友宜指出，在整個財劃法過程當中，仍希望中央在5項指標裡，要非常地清楚告訴大家公式試算，讓大家可充分討論，尤其垂直平均分配比重是多少，要講清楚。

侯友宜強調，財劃法是中央地方大家一起共同面對、多多溝通，各縣市狀況不一，新北市人口多、面積大，要照顧到每個人，也希望在預算分配能夠公平合理跟周延。

至於財政部稱別的藍營縣市都同意且放心的說法，是否有分化地方之嫌？

侯友宜說：「其實我一直覺得溝通還是最重要的，因為每一個縣市的狀況都不太一樣，那中央在這邊只要把試算的方式很清楚地、透明地告訴大家，大家針對這些問題可以做好充分溝通跟討論，我們就可以往下一起走。」

