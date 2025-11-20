卓榮泰提政院版財劃法反制！中央有事就是地方有事：立法院勿強迫國家搭上「財政失速列車」

藍白聯手在立法院再度修正《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰周四（11/20）拍板院版的草案，強調「地方有事，就是中央有事」，並直言最近地方發生那麼多災變，若能維持中央財政調節能力，對國人才有利。 卓揆說明院版「財劃法」修正草案有三大原則，包括追求國家均衡發展、中央財政穩健、垂直分配調整合理；草案的五大目標，包括兼顧基本財政需要額、中央地方錢權分配更合理、提升中央地方夥伴關係、城鄉分配更公平、地方自治更強化。 卓揆重申「協商未到絕望，絕不放棄協商」，並喊話立法院「不要再一意孤行」，應審慎看待政院版「財劃法」，若讓國家被迫搭上這部財政「失速列車」、讓再修版「財劃法」執行的話，將是場釀成巨災的「財政土石流」。

藍白國會聯手再修「財劃法」 行政院提自家版本盼補破網

卓揆周四於院會後召開「行政院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿等人一同列席。

卓揆首先說明，以下說明有四個「財劃法」版本，包括最114年度總預算據以編列的最原始「舊版」、立法院去年12月通過的「新版」、立法院上周未經討論、逕付二讀後通過的「再修版」，以及此次行政院會提出的「院版」。

談到過往修法的經過，卓揆說，從2023年至今，財政部持續收集與地方政府多次溝通，也蒐集學者專家意見，單單去年一年，行政院與地方就至少進行六次各種形式的會商，盡可能地要取得最大共識，以提出大家可接受的院版「財劃法」。

卓揆呼籲立法院能停止並收回日前在立法院通過的財劃法「再修版」，無法解決現存違反舉債上限、中央預算被迫刪減、中央失去災害應變能力以及劫貧濟富的四大問題，唯有「院版」能對症下藥，盼社會各界好好審議財劃法。

列藍白財劃法四大問題 卓揆憂影響災害應變能力、劫富濟貧

卓揆細數「再修版」四大問題，第一是再修版將讓明年度中央政府總預算舉債，從3000億元增至5600億元，逾越「公債法」15%上限；第二，若不逾越舉債上限編列，中央勢必大刪既有政策預算，包括國防、科技、外交、AI建設、中小企業協助、治水經費及社福長照等項目。

卓揆說，第三，「再修版」財劃法若使中央財源大幅縮水，將削弱面對天災時的緊急調度與應變能力。他直言今年所發生這麼多災害，若完全交給地方來執行，「國人會看得到效率嗎？國人會相信這個結果嗎？」

卓揆表示，第四，「再修版」財劃法將中央財源大幅下放，計算方式對地方極不均等。他解釋，「再修版」要求將過去已完成的計畫型補助納入平均計算，使雙北等已有大型工程完成的城市，仍能獲高額回溯補助，反之，台南市、農業縣市與離島反而分配不足。

卓揆試算指出，若依「再修版」，台北市將獨拿1500億元補助款，台南市卻不到1000億元，遑論農業縣市、離島，與台北市相較是「弱勢中更加的弱勢」，有人形容這是「劫貧濟富」、是不公平的。

主張院版財劃法四大原則 將恢復計劃型補助、增釋地方自主財源

卓揆表示，「院版」財劃法有四大原則，第一是追求國家均衡發展，並改善過去重北輕南、城鄉差距落差的問題；第二，是中央財政要穩健，因此在國防、外交、科技、公共建設等方面及跨年度、跨縣市重大建設，要有足夠財源支援，因此院版恢復「計畫型補助」。

卓揆說，第三個原則，是垂直分配調整，因此「院版」在營業稅分配由舊法40%調整到85%；其次，土增稅全歸地方所有；此外，菸酒稅扣除健保後，全數分配給地方。他強調，依「院版」財劃法，中央將在這部分淨釋出1871億元作為地方自主財源，比「新版」還多。

地方有事就是中央有事！ 卓揆：勿迫國家搭上失速列車、釀土石流

卓揆提三大結論表示，第一，地方多分錢卻不分擔責任，會造成中央財政缺口，也會讓國家發展建設執行受到嚴重影響。他強調「地方有事，就是中央有事」，最近地方發生那麼多災變，「中央哪一件不是及時協助、全力補助、人力資源隨時到場？」因此維持中央財政調節能力，才是對國人有利。

卓揆說，第二個結論，是各種分配不公平，會導致城鄉差距再擴大亦即「劫貧濟富」、讓強弱失衡；第三個結論，是維護程序正義，然明年度總預算仍在立法院審議程序，立法院竟匆忙通過「再修版」財劃法，要求行政院重編預算，違反中央與地方施政穩定性。

最後，卓揆再度喊話立法院不要再一意孤行，能審慎看待「院版」財劃法，盼獲立法院支持，共同讓財政穩健回復常軌。他期盼立法院把握此契機，重建兩院合作關係，也建立中央地方夥伴關係，審慎並迅速地審議院版「財劃法」。

卓揆譬喻，當國家被迫坐上一部「財政失速列車」，此列車無人掌控，一定會出狀況，且如讓「再修版」財劃法執行，將是一場會釀成巨災的「財政土石流」。他強調「協商未到絕望，絕不放棄協商」，但行政院的底線，是不接受違憲違法的法律，並編列違憲違法的預算。

相關新聞： 藍白二度強修財劃法，卓榮泰喊無法接受違法編列預算：國會勿一意孤行「未到最後關頭絕不輕言抵制」





