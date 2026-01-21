卓榮泰提辯論白委接下戰帖 政院：把握最後工作天期待在國會辯論

今（115）年度總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（21）日下戰帖，欲和在野黨針對總預算進行辯論。民眾黨立院黨團總召黃國昌喊話，樂於和卓揆在公開平台並透過公平規則，比照大選公開辯論模式，由各大新聞台協調辦理，並全程網路直播。對此，行政院也做出回應。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰今日下午出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」，在受訪時表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。

卓榮泰表態，他要求，就3兆350億元整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？政院也會就2992億元的新增計畫及延續性計畫（新增項目）加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院挑三揀四，阻礙國家的進步。

115年度總預算案目前仍卡關在立法院。（資料照／中天新聞）

對此，黃國昌在臉書發文回應，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

行政院發言人李慧芝。（資料照／中天新聞）

有關黃國昌委員要在公開平台上，與行政院卓榮泰院長針對總預算案進行辯論一事，行政院發言人李慧芝今日表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃委員把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

