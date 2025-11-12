卓榮泰提鄭麗文祭共諜、沈伯洋遭抓捕 質疑韓國瑜沉默以對

賴清德總統11日呼籲立法院長韓國瑜聲援遭中共當局鎖定攻擊的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜以「自己生病讓別人吃藥」回應，並以「4支腳的桌子」比喻台海安全。對此，行政院長卓榮泰受訪時以國民黨主席祭拜共諜及中國追捕國會議員「2盤菜」反擊，質疑韓國瑜均沉默以對，應給國人一個明確交代。

民進黨立委沈伯洋近日遭中國重慶公安局以「分裂國家罪」為由立案調查，並透過中國官媒央視揚言發布「全球通緝」。賴清德總統11日公開呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴與立委的安全。韓國瑜今日中午回應指賴總統「自己生病讓別人吃藥」，並以「4支腳」比喻台海安全，稱賴總統打斷其中3支腳，導致安全失衡。

行政院長卓榮泰今日下午前往宜蘭蘇澳視察颱風災情時表示，若照韓國瑜的比喻，現在桌上有兩盤菜，一盤是國民黨主席鄭麗文參加祭拜共諜吳石活動，一盤是中國追捕台灣立委，韓國瑜對這兩件事卻都沉默以對，他說：『(原音)中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，這個不僅違反到自由民主人權，更是對大家在安全，人身安全上的一個威脅，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員。』

卓榮泰強調，這兩件事都關係到中華民國的尊嚴與民主安全，韓國瑜卻保持沉默，「難道這兩盤菜都要沉默地吞下去嗎？」他強調，國會議長應表態捍衛國家與立委安全，而非選擇迴避。