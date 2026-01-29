卓榮泰提「土方之亂」3解方 貨車增裝GPS、暫置場、中央地方合作簡化流程

針對全台「土方之亂」，行政院長卓榮泰今（29日）具體提出3項策略：第一、採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。卓榮泰期許中央與地方、政府與民間共同合作處理，提升效率並加速去化「土方之亂」問題。

卓榮泰今早主持行政院院會，針對「土方之亂」問題進行研議，會後由行政院秘書長張惇涵、內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙、環境部長彭啓明、行政院發言人李慧芝舉行「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」。

李慧芝說明卓榮泰的裁示，針對「加速營建剩餘土石方全流向全流程去化策略報告」決定准予備查。

行政院發言人李慧芝。（行政院YT）

卓榮泰指出，為解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置行為，核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，盤點陸域、海域、港區等最終去處，要求源頭減量及土方交換等做法，強化營建剩餘土石方處理方式，並要求強化清運處理機構運用GPS、衛星與無人機空拍等科技管理， 加強稽查執法，以達全程流向管理，並且促進土石方資源有效循環及妥善利用，創造產業經濟與環境保護共好。

卓榮泰指出，內政部於去（2025）年8月1日會商環境部令頒全國統一聯單格式並自今（2026）年1月1日開始生效，同時要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，惟近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常狀況，感謝陳金德政委及李孟諺顧問積極督導協調相關部會，並與各地方政府進行溝通及協商，由中央與地方政府共同研商對策，具體提出三項策略：

記者會上說明土方之亂的解方。（行政院YT）

第一、採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS。

第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理。

第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。以上三項策略有助提升效率並加速去化，中央與地方、政府與民間將共同合作處理。

行政院院會後記者會。（行政院YT）

卓榮泰強調，面對現行土石方去化受阻情形，應務實尋找合適土地來暫置土方，讓工程可以順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化。後續請內政部持續推動各項策略，並請各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

