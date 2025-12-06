卓榮泰揚言不執行新版財劃法 民眾黨團批無視民意的鴕鳥

民眾黨立院黨團今（6）天批評，行政院長卓榮泰才是那隻不願正視民意現實、自欺欺人的大鴕鳥。（民眾黨立院黨團提供／王千豪台北傳真）

行政院所提《財劃法》覆議案昨遭立法院否決，行政院長卓榮泰怒嗆，國會不應以為蒙蔽國人的眼睛與耳朵，將事實掩蓋，大家就會願意成為一隻鴕鳥；任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。民眾黨立院黨團今（6）天反嗆，卓榮泰才是那隻不願正視民意現實、自欺欺人的大鴕鳥。

民眾黨團表示，財劃法依法三讀通過、覆議案是召開全院委員會，經過所有立法委員投票投出的結果，卓榮泰一句話想否定台灣民主程序，厚顏無恥。回顧財劃法修法歷程，民眾黨團三催四請要中央提出對案，行政院完全無視，一再跳針「現在就是最好的版本」。當財劃法修正草案三讀後，行政院再偷搞小動作挖掉給地方的一般性補助款，立法院逼不得已只能再修財劃法，讓行政院不得再玩文字遊戲搞小動作，直到11月修正草案通過，行政院才姍姍來遲丟出院版。

民眾黨團指出，行政院版的財劃法，無論是財政部或主計總處拿不出所謂「最公平有效」的水平分配公式，立委在質詢時要求行政院拿出具體試算數字，卓榮泰一下說要給，一下又說算不出來，最後更搞情緒勒索，宣稱「接受院版就有數字」。沒有數字、沒有公式的院長，要到立院報告什麼？根本是一再浪費立委與國人的寶貴時間。

民眾黨團批評，如今民進黨還想複製大罷免，結合民團以公投連署推翻立法院《憲法訴訟法》，民進黨政府搞杯葛無極限，不想好好治國只想把頭埋在沙堆裡自我催眠，催眠自己大罷免大烙賽之後，還可以靠大公投大翻桌。民眾黨團並反問，「賴卓鴕鳥家族還要脫離現實，把頭埋在沙堆裡多久？」

