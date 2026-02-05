卓榮泰搶功？稱輝達是中央地方合作案例 蔣萬安：感謝協助

輝達（NVIDIA）總部「星艦3.0」確定落腳台北市北士科，台北市區段徵收及市地重劃委員會4日審議T17、T18基地的權利金並拍板定案，地上權年限採「50加20」年。台北市長蔣萬安今（5）日表示，北市府全力爭取輝達來台北設立第一個海外總部，過程中也感謝中央的協助，預計農曆年前可完成簽約。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安今日出席台北國際動漫節開幕典禮時受訪指出，現在市府正在進行最後相關程序，昨日已召開區段徵收及市地重劃的審議會，接下來市府就會進行估價的審議，議價之後訂約，預計在農曆年前可以完成簽約。對於媒體追問輝達執行長黃仁勳是否會來台簽約，蔣萬安並未正面回應。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

行政院長卓榮泰昨日晚間出席台北市進出口商業同業公會2026交流晚宴時表示，輝達留在台北是中央地方徹底合作的成功案例，未來也要擴散到全國各地，達到「均衡台灣」的目標。媒體追問蔣萬安是否認同卓榮泰的說法，蔣萬安回應，北市府就是全力爭取輝達來台北設立第一個海外總部，非常感謝輝達最後決定落腳台北也選擇在北士科，過程當中也謝謝中央的協助。

北士科T17、T18（圖／報系資料照）

輝達在北士科地上權的權利金4日已經由北市區徵會審定通過，接下來由市府與輝達議價完成後核定，就可以進入最終簽約階段。這將是輝達首個海外總部，對台北市發展具有指標性意義。

