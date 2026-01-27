卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了

被問到卓榮泰將台北101稱作「台灣101」，蔣萬安反問「所以我是台灣市的市長嗎？」（本刊資料照）

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。

霍諾德25日成功登頂後，卓揆很快在臉書發文祝賀「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩」，同時感謝霍諾德與所有促成這項壯舉的每個人，讓世界也再次看見台灣。

不過卓榮泰刻意把台北101稱作「台灣101」，一時間讓網友滿頭問號，紛紛留言表達不解，「請正名台北101」「這種豆腐都要吃 有必要嗎？」「台灣101在哪？從來沒聽過🙄」「蛤！什麼鬼」「TAIPEI 101 不要亂改名稱」「全世界媒體報導都寫Taipei 101…」「把一篇無傷大雅的文發成公關災難」。

今日蔣萬安受訪被問到此事，無奈笑著回應「所以我是台灣市的市長嗎？」幾位記者聽完也忍不住發笑。蔣萬安接著證實，101董事長賈永婕週六晚間（24日）曾致電詢問，若週日天候條件仍無法攀登，能否延至週一（26日）？蔣萬安聽完回答沒問題，便馬上聯繫各局處單位安排管制並加速行政流程，強調只要能讓世界看見台灣、台北、中華民國，北市府都會全力促成、一起努力。

事實上，過去曾有民進黨立委建議，應將台北101改名為「台灣101」，當時蔣萬安就曾調侃，不如改成「民主進步101」，會更符合綠營期待。

