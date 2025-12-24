卓榮泰放話要在野提不信任案 最新民調41%受訪者支持倒閣

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，甚至放話立院可以對閣揆「倒閣」提出不信任案。對此，最新民調顯示，有41.0%民眾表示支持、36.4%表示不支持，根據民調進一步分析，民進黨支持者僅有36.0%支持倒閣，國民黨、民眾黨則分別有54.7%、52.6%的民眾支持倒閣。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院）

根據《震傳媒》公布最新民調，詢問「行政院長卓榮泰不副署立法院通過的《財劃法》，請問您支不支持在野黨對行政院發動倒閣(對行政院長提出不信任案，總統可解散國會重新改選)？」，結果顯示，非常支持21.5%、還算支持19.4%、不太支持20.1%、非常不支持16.3%、無明確意見22.7%。整體來說，有41.0%民眾表示支持、36.4%表示不支持。

倒閣最新民調。（圖／擷取自震傳媒）

交叉分析中，民進黨支持者中，36.0%表示支持、48.8%表示反對；國民黨支持者中，54.7%表示支持、30.0%反對；民眾黨支持者中，52.6%支持、35.1%反對；至於不偏任何政黨者，29.6%支持、27.4%反對，另有43.0%表示無意見。

各政黨傾向面對倒閣案態度。（圖／擷取自震傳媒）

從年齡分布來看，20-29歲族群不支持倒閣比例較高；30歲以上族群支持倒閣比例高，支持在野發動倒閣比例高於全國較多者：男性；50-69歲；高中職學歷。不支持在野發動倒閣比例高於全國較多者：40-49歲；專科及研究所以上男性。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年12月21日至12月23日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

