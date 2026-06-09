卓榮泰斥不審預算愛考察！ 藍委羅廷瑋、黃健豪各4次成「考察王」

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國民黨立委羅廷瑋 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今(9)日斥責立法院不審預算，老是排定考察行程。Newtalk根據立法院公開會議議程統計，從5月起各委員會進入實質預算審查階段，只有司法及法制委員會完全沒有排定考察行程。而最愛排考察的，則是教育及文化委員會6次，至於國民黨籍的羅廷瑋及黃健豪成為考察王4次。

立法院因在野黨認為行政院不依法編列退休警消年金及國軍志願役加薪，杯葛115年度預算審查。直到今年4月21日行政院長卓榮泰應邀報告總預算編列情形後才開始交付委員會審查。

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不過，因為預算審查需要部分行政作業，Newtalk根據立法院會議記錄公開資料，在排除預算審查及法案審查這兩項重要議程外，就各委員會排定考察報告部分如下：

社會福利及衛生環境委員會（3）

國民黨召委盧縣一 考察「屏東衛生與醫療」、考察「桃園地區資源循環成效」(2)

民進黨召委林月琴 考察「苗栗地區醫療機構」(1)

經濟委員會（5）

民進黨召委邱志偉 考察高雄地區經濟建設概況、考察高雄地區農業建設概況(2)

民眾黨召委洪毓祥 考察雲林地區農經建設概況、考察新竹地區農經建設概況、考察馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作(3)

教育及文化委員會(6)

民進黨召委伍麗華 考察屏東地區文化產業推動現況、考察桃園地區學校教育設施(2)

國民黨召委羅廷瑋 考察「日本AI教育及營養午餐」辦理情形、考察「日本AI教育及營養午餐」辦理情形、考察臺北地區學校教育設施、考察臺中地區學校教育設施(4)

交通委員會(5)

民進黨召委林俊憲 考察高屏地區交通及觀光建設(1)

國民黨召委黃健豪 考察桃園地區交通建設、考察桃園地區交通建設、考察雲林地區交通建設、考察桃園地區交通建設(4)



財政委員會(3)

國民黨召委李彥秀 考察中央政府補助臺中市預算執行情形、考察永和行政園區公辦都市更新案與永和國軍帳務中心撥用預算編列及相關規劃執行情形、考察臺北市南港地區交通及軟體園區建設預算執行情形(3)



內政委員會(5)

國民黨召委廖先翔 考察「臺北市消防救災無人機業務」、考察「雲林縣雨水下水道新建工程」、考察「臺北港收容及暫置營建土方推動成果及海巡署臺北港海巡基地」（3）

民進黨召委李柏毅 考察新北市三峽區污水下水道建設規劃及執行情形、考察新北市三峽區污水下水道建設規劃及執行情形(2)

外交及國防委員會(1)

民進黨召委陳冠廷 考察「中部地區陸軍101旅」公聽會(1)

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