卓榮泰是憲政破門人！趙少康：立院乾脆關門

▲卓榮泰非憲政守門而是「破門人」！趙少康轟：立院乾脆關門。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 《財劃法》覆議失敗後，傳出行政院拍板不副署本次修法，引發在野陣營強烈反彈！中廣董事長趙少康今（15）日在臉書痛批，賴政府此舉是「破壞憲政秩序」，根本不是合憲反制，而是「無法無天、把憲政視於無物」。

趙少康指出，憲法原本設計行政院長由總統提名、經立法院同意任命，目的是讓閣揆具有間接民意基礎，體現內閣制精神，所以行政院長才被賦予「不副署」的權力，原意是制衡總統，而非對抗立法院。但李登輝時期取消立院同意權後，閣揆實質淪為總統幕僚長，制度早已變形。

趙少康批評，民進黨如今拿變形的制度反過來對付國會、對付民意，「立法院三讀通過的法律，總統可以不公布，行政院可以不副署，還大言不慚地說這叫合憲反制」，痛斥這根本是無法無天，「請問這跟極權國家有什麼兩樣？」趙少康還嗆賴清德個性強硬，「要的從來都不是溝通，而是對抗，不是協調，而是硬幹」，拿出大罷免為例，諷刺賴清德「天真以為會大成功，結果證明台灣人民沒有這麼好騙」。

面對朝小野大局面並非沒有解方，趙少康提出，可參考歐洲組聯合政府，或在大法官、NCC委員等人事案上坐下來談、彼此妥協，但他質疑民進黨做不到，現在僵局不在在野黨，「如果還是繼續蠻橫下去，最後被民意反噬的只會是你們自己，難道非要把在野黨及人民逼上街頭才滿意？」

