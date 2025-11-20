卓榮泰曝光底線！這次「打死不退」財劃法覆議不成就釋憲 絕不重編預算

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

行政院長卓榮泰今（20）日親上火線主持「行政院版」財劃法修正案記者會，明確指出行政院絕不接受立法院近日所通過的違憲違法版本，行政院將提出覆議，若覆議不成就釋憲，行政院絕對不會重編預算，也不會執行立法院所通過的版本，這就是行政院的底線。

卓榮泰曝光底線，指出財劃法覆議不成就釋憲，絕不重編預算。（圖／行政院）

對於行政、立法兩院長期對抗，該如何解決？卓榮泰這次曝光他的底線，指出會繼續提出覆議，若覆議未成，就提釋憲。他說，已經忘記行政院至今對立法院提出多少次覆議，但行政院都是被動提出。如果藍白兩黨這次在立法院繼續杯葛，他期許立法院民進黨團要據理力爭。

廣告 廣告

卓榮泰說，如果在野繼續杯葛，一旦總預算無法如期審議通過，受害的將是全國人民。即使預算被立法院退回，「行政院也無法重編、無法執行（立法院版本）」。

卓榮泰呼籲立法院支持行政院這次所提出的財劃法修正版本，並指出有三大結論：第一，地方不能只要分錢，卻不分擔責任，這樣受害的將是全國人民。第二，分配不公平將造成城鄉差距擴大，劫貧濟富不能發生。第三，立法院要求行政院重編預算，這是違反程序正義，行政院不會接受。

卓榮泰呼籲立法院不要一意孤行，應審慎看待行政院提出的修正版本，他說「當國家被逼著坐上財政失速列車，一定會出狀況。如果逼行政院執行，將會爆發財政土石流，釀成巨大災害」、「因此我再度要求立法院把握時機，重新建立兩院合作關係」、「若立法院要逼行政院執行違憲違法的法律，行政院做不到！國人也不容許，這就是行政院的底線。」

更多FTNN新聞網報導

中共攻台3個時間點！林佳龍：若中共內部出問題 不排除對台鋌而走險

台美關係最好？川普將出售F35給沙烏地阿拉伯 台灣呢？

退休公平嗎？時力：公教月領5萬 國民年金3千、農保8千

