卓榮泰曝台美關稅磋商進度 採「台灣模式」進入文書交換階段

行政院長卓榮泰透露台美關稅磋商進度。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今（26日）率行政團隊出席「工商早餐會」，提到台美關稅磋商已進入文書交換過程，將採取有別於其他國家的「台灣模式」，以政府對政府的方式，由產業自主對美投資布局，政府提供金融保證，而美方提供行政協助成立大型服務園區，政府朝盡快定案的方向努力。

針對台美關稅磋商進度，卓榮泰指出，副院長鄭麗君去談判無法到場，目前已經提出對台灣最有利方案，各種技術磋商完成，現階段進入文書交換過程，整個社會希望盡速定案，談判所提出的「台灣模式」優於各國，對美投資由台灣產業自主性布局，政府提供金融保證，在美國成立大型服務園區；他強調並非產業外移，而是把力量擴張出去，讓台灣經驗服務在美投資廠商。

廣告 廣告

卓榮泰接著指出，行政院已向立法院提出明年的中央政府總預算，總額達3兆350億元，將推動AI新十大建設，包括五大信賴產業、推升內需、發展國內觀光，在台舉辦國際會議、大型體育賽事、演唱會經濟；但政院版的財劃法遭到封殺，明年度施政藍圖與願景可能無法完成，

他表示：「我剛剛在這裡所做的報告，也許都達不到，天下也許會有白吃的午餐，在這裡白吃一份早餐，做了這樣的報告。」

卓揆指出，依照立法院《財劃法》修正版本，必須再舉債2,600億元，等於明年要舉債5,600億，已經超過了《公債法》的上限，行政院會全力捍衛財政紀律、編制預算的權利，也希望立法院能夠嚴守審議預算的責任，盡速通過中央政府總預算，明年1月1日才能全力向前衝。





更多《鏡新聞》報導

陳為民怒譙測速照相密度高「國恥」 鄭運鵬曝民代未發聲原因

館長中國幫賴清德「尋根」被抓包P圖 挨批舔共還蹭總統聲量

談鄭麗文嘆「政治逼人暴露真面目」 段宜康：黃國昌變化更大