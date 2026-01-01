卓榮泰曝新年四願：總預算、國防特別預算等儘速付委審議

行政院長卓榮泰資料照。行政院提供



行政院長卓榮泰今（1/1）提出新年四願，包括總預算及軍購特別條例及預算，還有行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議。中選會人事案立法院，請立院儘速行使同意權。藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

卓榮泰今天在臉書發文說，清晨，前往總統府元旦升旗典禮的車上，心中不停的禱念。首先，感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

他表示新年衷心的願望：

❶今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議。

❷強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算，請立法院儘速付委審議。

❸行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議。

❹中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。

藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

有關年後的政局，他負責的允諾：

❶軍人待遇條例

❷警察人員人事條例

❸公教人員退休相關法律

憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。

他同時指出，老農年金等福利津貼和兒少未來教育發展帳戶，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

他同時希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。

他強調新的ㄧ年、新的合作！新的一年、全速前進！祝 中華民國台灣 2,350萬國人榮耀、自信、國富、民安！

