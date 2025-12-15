卓榮泰更有不副署正當性？黃帝穎舉先例郝柏村「當年憲法法庭正常」：現被癱瘓...不副署更有必要

近期行政院為反制藍白財劃法，提出「公布不執行」引發社會軒然大波，在日前總統賴清德邀請同黨立委開便當會後，定調不論是不副署或公布不執行皆由行政部門決定，外界也猜測院長卓榮泰可能祭出「不副署」應對。對此，律師黃帝穎今（15日）指出，前行政院長郝柏村就曾不副署時任總統李登輝的人事令，當時憲法法庭尚在、功能正常，對比如今憲法法庭被癱瘓，行使不副署權更有守護民主憲政的必要。

黃帝穎指出，1991年行政院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例。

黃帝穎表示，二大憲政條件證明卓榮泰比郝柏村更有不副署正當性：



1.郝柏村不副署合憲的人事案凸顯卓榮泰不副署違憲惡法更具憲法正當性。



1991年郝柏村不副署人事案，人事案本質沒有違憲問題，閣揆郝柏村都有權「不副署」了，則今日閣揆卓榮泰面對違法違憲爭議的財劃法，當然更有不副署的憲政條件。



2.郝柏村當年大法官功能正常凸顯卓榮泰在憲法法庭被癱瘓下的不副署更有必要。



1991年郝柏村不副署，當年大法官沒有被癱瘓，在大法官功能正常，且人事案沒有違憲疑慮，閣揆郝柏村都有權「不副署」了，如今憲法法庭被癱瘓，閣揆又面對違憲惡法，依據「舉輕明重法理」，閣揆卓榮泰當然更有「不副署」的憲法必要。



黃帝穎提到，什麼是舉輕明重法理？簡單比喻，人輕微感冒可以看醫生，那嚴重肺炎就更有看醫生的必要。



黃帝穎直言，郝柏村當年對合憲的人事案很「感冒」，可以行使「不副署」權，如今台灣是全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，而且立院違反「程序正義」通過違憲惡法，這不只如嚴重肺炎，當然更有「不副署」守護民主憲政的必要。

