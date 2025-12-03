卓榮泰最新喊話立法院 通過總預算和《財劃法》才能執行政策

行政院長卓榮泰出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」時受訪。（行政院提供）

行政院提出1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」及財劃法修正草案，遭藍白立委在立院程序委員會聯手否決。行政院長卓榮泰強調，只有通過明年的中央政府總預算跟《財劃法》，才能讓我們好好的把國家建設，透過政策跟預算，讓所有的模範同仁好好的執行，對於福國利民的政策才有所表現。

賴清德總統提出1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，2日在立法院程序委員會進行首波攻防，藍白要求賴清德先赴立院報告並備詢後再說，聯手封殺暫緩列入5日院會討論；綠委高喊「藍白擋國防」，民進黨府院黨則抨擊違憲，並表達強烈遺憾。

卓榮泰出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」時表示，今天要請模範公務人員大家一起更加的努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻。

卓榮泰強調，只有通過明年的中央政府總預算案跟院版財劃法，才能讓模範公務人透過預算好好執行國家政策，對福國利民政策才有所貢獻。

