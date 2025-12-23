卓榮泰最新滿意度民調出爐！ 游盈隆：社會共識等於零

行政院長卓榮泰最新施政滿意度民調出爐，儘管滿意度與不滿意度都是四成四，其中非常滿意有15.1%；非常不滿意則高達23.3%。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，「可以看出國人對卓內閣的看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零」。

行政院長卓榮泰。（資料圖／中天新聞）

台灣民意基金會詢問，「行政院長卓榮泰上任已一年七個月，一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的施政表現？」結果發現，15.1%非常滿意，29.2%還算滿意，21%不太滿意，23.3%非常不滿意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四基本上滿意卓內閣整體施政表現，四成四不滿意。

廣告 廣告

卓榮泰滿意度民調。（圖／台灣民意基金會）

游盈隆表示，這項調查中值得注意的是，非常滿意15.1%，非常不滿意23.3%，這傳達了一個重要訊息，那就是，卓內閣上任一年七個月的施政表現好壞，國人看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零。但從另一個角度看，卓內閣民意支持度似有即將破繭而出的跡象。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

延伸閱讀

中選會委員提名人選出爐 藍白黨團發聲卻不表態！

游盈隆被提名中選會主委 吳子嘉盛讚他正派：民進黨內找不到

中選會7委員提名人選出爐 羅智強：黨團大會決定投票意向